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futebol

Palmeiras tem três jogadores convocados para Seleção Brasileira Sub-17

O técnico Paulo Victor Gomes, convocou 25 atletas para o primeiro período de preparação do ano...
LanceNet

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Publicado em 

05 jun 2021 às 07:30

Publicado em 05 de Junho de 2021 às 07:30

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Três jogadores do Palmeiras foram convocados para a Seleção Brasileira Sub-17, conforme apontou a lista divulgada nesta sexta-feira (04). Apareceram na relação o zagueiro Gabriel Vareta, o meio-campista Luiz Freitas e atacante Giovani.
Os 12 escolhidos! Veja o time LANCE! para a segunda rodada do Cartola
Esse será o primeiro período de preparação do grupo treinada por Paulo Victor Gomes em 2021, dando continuidade na preparação para o Torneio Sul-Americano da categoria, previsto para o segundo semestre.
Com 25 nomes na convocação, apenas o Flamengo, com quatro jogadores, tem mais convocados do que o Palmeiras (3) na Seleção. Athletico-PR, Corinthians e São Paulo também possuem três jogadores cada.
>> Veja a tabela completa do BrasileirãoA delegação brasileira se apresenta no próximo dia 17 e ficará em preparação até o dia 27 de junho, com a finalidade de treinamentos preparatórios.
Confira a lista completa dos convocados:
Goleiros:
-> Mycael - Athletico-PR-> Francisco Dyogo - Flamengo-> Kauê - Corinthians
Laterais:
-> Vinicius Tobias - Internacional-> Leonardo Ataíde - Athletico-PR-> Leonardo Mana - Corinthians-> Guilherme Sucigan (Biro) - Corinthians-> Zé Welinton - Flamengo
Zagueiros:
-> Tiago Coser - Chapecoense-> Rômulo Helbert - Atlético-MG-> Ythallo Ricklem - São Paulo-> Gabriel Santos (Vareta) - Palmeiras
Meio-campistas:
-> Andrey Nascimento - Vasco da Gama-> Lucas Eduardo - Vasco da Gama-> Luiz Freitas - Palmeiras-> Matheus França - Flamengo-> Rodrigo Huendra - São Paulo-> Arthur Wenderrosky - Fluminense
Atacantes:
-> Matheus Gonçalves - Flamengo-> Sávio - Atlético-MG-> Giovani - Palmeiras-> Caio Matheus - São Paulo-> João Victor - Ceará-> Matheus Nascimento - Botafogo-> Emersonn - Athletico-PR

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