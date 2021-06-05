Palmeiras tem três jogadores convocados para Seleção Brasileira Sub-17

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Três jogadores do Palmeiras foram convocados para a Seleção Brasileira Sub-17, conforme apontou a lista divulgada nesta sexta-feira (04). Apareceram na relação o zagueiro Gabriel Vareta, o meio-campista Luiz Freitas e atacante Giovani.

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Esse será o primeiro período de preparação do grupo treinada por Paulo Victor Gomes em 2021, dando continuidade na preparação para o Torneio Sul-Americano da categoria, previsto para o segundo semestre.

Com 25 nomes na convocação, apenas o Flamengo, com quatro jogadores, tem mais convocados do que o Palmeiras (3) na Seleção. Athletico-PR, Corinthians e São Paulo também possuem três jogadores cada.

>> Veja a tabela completa do BrasileirãoA delegação brasileira se apresenta no próximo dia 17 e ficará em preparação até o dia 27 de junho, com a finalidade de treinamentos preparatórios.

Confira a lista completa dos convocados:

Goleiros:

-> Mycael - Athletico-PR-> Francisco Dyogo - Flamengo-> Kauê - Corinthians

Laterais:

-> Vinicius Tobias - Internacional-> Leonardo Ataíde - Athletico-PR-> Leonardo Mana - Corinthians-> Guilherme Sucigan (Biro) - Corinthians-> Zé Welinton - Flamengo

Zagueiros:

-> Tiago Coser - Chapecoense-> Rômulo Helbert - Atlético-MG-> Ythallo Ricklem - São Paulo-> Gabriel Santos (Vareta) - Palmeiras

Meio-campistas:

-> Andrey Nascimento - Vasco da Gama-> Lucas Eduardo - Vasco da Gama-> Luiz Freitas - Palmeiras-> Matheus França - Flamengo-> Rodrigo Huendra - São Paulo-> Arthur Wenderrosky - Fluminense

Atacantes: