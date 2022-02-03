Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Palmeiras tem quatro treinos marcados em Abu Dhabi; confira a programação do clube no Mundial
Publicado em 03 de Fevereiro de 2022 às 11:54

LanceNet

O Palmeiras deu início, na manhã desta quinta-feira (horário de Brasília), ao seu trabalho de preparação para o Mundial de Clubes. O elenco chegou em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, e já começou as atividades de olho na estreia, que acontece na próxima terça-feira, contra Al Ahly-EGI ou Monterrey-MEX. Até lá, o clube já tem uma programação definida para os próximos dias.TABELA> Veja tabela e simulador do Mundial de Clubes-2021 clicando aqui
> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
GALERIA> Veja a lista de jogadores do Palmeiras que viajaram para o Mundial de Clubes
A estadia do Verdão em Abu Dhabi começou com treino nesta quinta-feira, às 17h, no horário local (10h, no horário de Brasília). É o primeiro dos quatro treinamentos já programados para a semifinal da competição. Todos eles acontecem no Estádio Zayed Sports City, que não será o palco da estreia.
O local em que o Palmeiras irá atuar será conhecido na próxima segunda-feira, quando o elenco terá o primeiro contato com o gramado do Al Nahyan Stadium, em evento oficial da Fifa, que contará também com entrevista coletiva de Abel Ferreira e do capitão Gustavo Gómez, que será aberta para a imprensa.Confira a programação completa do Palmeiras até a semifinal do Mundial:
DIA 3/2 – QUINTA-FEIRA17h (horário local)/10h (horário de Brasília) – Treino no Zayed Sports City [Aberto para a imprensa por 15 minutos]
DIA 4/2 – SEXTA-FEIRA10h (horário local)/3h (horário de Brasília) – Treino no Zayed Sports City [Aberto para a imprensa por 15 minutos]
DIA 5/2 – SÁBADO10h (horário local)/3h (horário de Brasília) – Treino no Zayed Sports City [Aberto para a imprensa por 15 minutos]
DIA 6/2 – DOMINGO10h (horário local)/3h (horário de Brasília) – Treino no Zayed Sports City [Aberto para a imprensa por 15 minutos]
DIA 7/2 – SEGUNDA-FEIRA17h15 (horário local)/10h15 (horário de Brasília) – Reconhecimento de gramado no Al Nahyan Stadium [Aberto para a imprensa por 15 minutos]18h45 (horário local)/11h45 (horário de Brasília) – Coletiva de Imprensa do técnico Abel Ferreira e um atleta no Al Nahyan Stadium [Aberto para a imprensa]
DIA 8/2 – TERÇA-FEIRA20h30 (horário local)/13h30 (horário de Brasília) – Palmeiras x Vencedor do Jogo 2 (Al Ahly-EGI ou Monterrey-MEX), no Al Nahyan Stadium, em Abu Dhabi-EAU, pela semifinal do Mundial de Clubes
Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 22/04/2026
Editais e Avisos - 22/04/2026
Manoella Mello - 12.jan.26/Globo
Ana Paula vence o BBB 26 com 75,94% dos votos e consagra trajetória de veterana no reality

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados