Palmeiras tem quatro treinos marcados em Abu Dhabi; confira a programação do clube no Mundial

O Palmeiras deu início, na manhã desta quinta-feira (horário de Brasília), ao seu trabalho de preparação para o Mundial de Clubes. O elenco chegou em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, e já começou as atividades de olho na estreia, que acontece na próxima terça-feira, contra Al Ahly-EGI ou Monterrey-MEX. Até lá, o clube já tem uma programação definida para os próximos dias.
A estadia do Verdão em Abu Dhabi começou com treino nesta quinta-feira, às 17h, no horário local (10h, no horário de Brasília). É o primeiro dos quatro treinamentos já programados para a semifinal da competição. Todos eles acontecem no Estádio Zayed Sports City, que não será o palco da estreia.
O local em que o Palmeiras irá atuar será conhecido na próxima segunda-feira, quando o elenco terá o primeiro contato com o gramado do Al Nahyan Stadium, em evento oficial da Fifa, que contará também com entrevista coletiva de Abel Ferreira e do capitão Gustavo Gómez, que será aberta para a imprensa.Confira a programação completa do Palmeiras até a semifinal do Mundial:
DIA 3/2 – QUINTA-FEIRA17h (horário local)/10h (horário de Brasília) – Treino no Zayed Sports City [Aberto para a imprensa por 15 minutos]
DIA 4/2 – SEXTA-FEIRA10h (horário local)/3h (horário de Brasília) – Treino no Zayed Sports City [Aberto para a imprensa por 15 minutos]
DIA 5/2 – SÁBADO10h (horário local)/3h (horário de Brasília) – Treino no Zayed Sports City [Aberto para a imprensa por 15 minutos]
DIA 6/2 – DOMINGO10h (horário local)/3h (horário de Brasília) – Treino no Zayed Sports City [Aberto para a imprensa por 15 minutos]
DIA 7/2 – SEGUNDA-FEIRA17h15 (horário local)/10h15 (horário de Brasília) – Reconhecimento de gramado no Al Nahyan Stadium [Aberto para a imprensa por 15 minutos]18h45 (horário local)/11h45 (horário de Brasília) – Coletiva de Imprensa do técnico Abel Ferreira e um atleta no Al Nahyan Stadium [Aberto para a imprensa]
DIA 8/2 – TERÇA-FEIRA20h30 (horário local)/13h30 (horário de Brasília) – Palmeiras x Vencedor do Jogo 2 (Al Ahly-EGI ou Monterrey-MEX), no Al Nahyan Stadium, em Abu Dhabi-EAU, pela semifinal do Mundial de Clubes