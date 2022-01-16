Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Palmeiras tem primeiro dia de descanso nesta pré-temporada

Depois de 11 dias de trabalhos na Academia de Futebol, a comissão técnica do Verdão liberou o elenco neste domingo para uma folga antes de seguir com a preparação...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 jan 2022 às 14:51

Publicado em 16 de Janeiro de 2022 às 14:51

Neste domingo, o Palmeiras não terá atividades na Academia de Futebol. Isso porque o elenco ganhou folga da comissão técnica. Será a primeira do grupo nesta pré-temporada. Até aqui foram 11 dias de trabalho intenso, com direito a quatro jogos-treino. O retorno aos trabalhos será na manhã desta segunda.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui
> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
GALERIA> Confira a pré-lista de inscritos do Palmeiras para o Mundial de Clubes
A reapresentação palmeirense aconteceu no dia 5 de janeiro, quando os jogadores foram submetidos a testes e exames característicos deste período do ano. Além, é claro, da testagem para Covid-19, que tem sido realizada diariamente e acusou, ao todo, 13 casos da doença entre os atletas do Verdão.
Em meio a esses percalços, precisando isolar os jogadores e os riscos de o surto ser ainda maior, o Palmeiras seguiu sua preparação com atividades físicas, técnicas, táticas e treinos coletivos, tudo isso de olho na disputa do Mundial de Clubes, em Abu Dhabi, em que a estreia alviverde será em 8 de fevereiro, contra o vencedor de Monterrey, no México, e Al Ahly, do Egito.Houve também tempo para quatro jogos-treino: um empate em 2 a 2 com o Pouso Alegre-MG, uma derrota para a Portuguesa, por 2 a 1, e vitórias sobre o Juventus-SP e sobre o Primavera-SP, ambas por 2 a 1. As duas últimas aconteceram no mesmo dia, no último sábado, na Academia de Futebol.
Nesta segunda-feira, o Palmeiras volta aos trabalhos de olho na estreia pelo Paulistão, que acontece no próximo domingo, dia 23/1, diante do Novorizontino, fora de casa. A expectativa é de que Marcelo Lomba e Marcos Rocha, afastados por conta da Covid-19, retomem os treinamentos já no início desta semana, que contaram com dois dias de atividades em dois períodos, e quatro com treino em apenas um período, todos na parte da manhã.
Programação semanal do Palmeiras - 17/1 a 23/1
17/1 - Segunda-feira9h30 - Treino16h - Treino
18/1 - Terça-feira9h30 - Treino16h - Treino
19/1 - Quarta-feira9h30 - Treino
20/1 - Quinta-feira9h30 - Treino
21/1 - Sexta-feira9h30 - Treino
22/1 - Sábado9h30 - Treino
23/1 - Domingo16h - Novorizontino x Palmeiras - Novo Horizonte - Paulistão-2022
Crédito: ElencodoPalmeirasteráseuprimeirodiadefolganestapré-temporada(Foto:CesarGreco/Palmeiras

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1
Imagem de destaque
Alcolumbre destrava indicação de Messias para o STF, e sabatina é marcada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados