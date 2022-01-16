Palmeiras tem primeiro dia de descanso nesta pré-temporada

Neste domingo, o Palmeiras não terá atividades na Academia de Futebol. Isso porque o elenco ganhou folga da comissão técnica. Será a primeira do grupo nesta pré-temporada. Até aqui foram 11 dias de trabalho intenso, com direito a quatro jogos-treino. O retorno aos trabalhos será na manhã desta segunda.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui

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A reapresentação palmeirense aconteceu no dia 5 de janeiro, quando os jogadores foram submetidos a testes e exames característicos deste período do ano. Além, é claro, da testagem para Covid-19, que tem sido realizada diariamente e acusou, ao todo, 13 casos da doença entre os atletas do Verdão.

Em meio a esses percalços, precisando isolar os jogadores e os riscos de o surto ser ainda maior, o Palmeiras seguiu sua preparação com atividades físicas, técnicas, táticas e treinos coletivos, tudo isso de olho na disputa do Mundial de Clubes, em Abu Dhabi, em que a estreia alviverde será em 8 de fevereiro, contra o vencedor de Monterrey, no México, e Al Ahly, do Egito.Houve também tempo para quatro jogos-treino: um empate em 2 a 2 com o Pouso Alegre-MG, uma derrota para a Portuguesa, por 2 a 1, e vitórias sobre o Juventus-SP e sobre o Primavera-SP, ambas por 2 a 1. As duas últimas aconteceram no mesmo dia, no último sábado, na Academia de Futebol.

Nesta segunda-feira, o Palmeiras volta aos trabalhos de olho na estreia pelo Paulistão, que acontece no próximo domingo, dia 23/1, diante do Novorizontino, fora de casa. A expectativa é de que Marcelo Lomba e Marcos Rocha, afastados por conta da Covid-19, retomem os treinamentos já no início desta semana, que contaram com dois dias de atividades em dois períodos, e quatro com treino em apenas um período, todos na parte da manhã.

Programação semanal do Palmeiras - 17/1 a 23/1

17/1 - Segunda-feira9h30 - Treino16h - Treino

18/1 - Terça-feira9h30 - Treino16h - Treino

19/1 - Quarta-feira9h30 - Treino

20/1 - Quinta-feira9h30 - Treino

21/1 - Sexta-feira9h30 - Treino

22/1 - Sábado9h30 - Treino

23/1 - Domingo16h - Novorizontino x Palmeiras - Novo Horizonte - Paulistão-2022