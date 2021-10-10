Palmeiras tem pior público no Allianz Parque e pode ter prejuízo mesmo com volta da torcida

Crédito: Cesar Greco / Palmeiras

O Palmeiras contou com 8.884 torcedores no reencontrou com o público no Allianz Parque depois de um ano e sete meses. Com uma renda bruta de R$ 538.312,34 é possível que o clube tenha prejuízo mesmo com receita de bilheteria, uma vez que o custo no Allianz Parque gira em torno de R$ 600 mil.

Com apenas 30% da capacidade total por conta de uma determinação do governo do estado, a média ficou abaixo da arrecadação do estádio com tal porcentagem, cerca de R$ 630 mil. Além disso, aproximadamente 13 mil bilhetes estiveram à venda para o confronto.Este é o pior público do Allianz Parque em jogos do Palmeiras. A marca anterior era de 15.037 também na derrota dos donos da casa para o Coritiba por 2 a 0, pelo Campeonato Brasileiro de 2015.