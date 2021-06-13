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Palmeiras tem pior desempenho no Allianz Parque desde 2015

Com 52,3% de aproveitamento, Verdão acumula sequência ruim dentro de seus domínios...

Publicado em 13 de Junho de 2021 às 07:30

LanceNet

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Publicado em 

13 jun 2021 às 07:30
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Com o empate por 1 a 1 diante do Corinthians, neste sábado, no Allianz Parque, o Palmeiras acumulou mais um resultado negativo atuando em seus domínios neste ano. Com menos de 60% de aproveitamento, o Verdão tem o pior desempenho em seu estádio nos últimos seis anos.Sob o comando de Abel Ferreira, o Alviverde entrou em campo no Allianz Parque em 21 oportunidades no ano de 2021. Entre jogos da temporada passada e da atual, foram nove vitórias, seis empates e seis derrotas. O aproveitamento total é de apenas 52,3%, o pior desde 2015, quando o Verdão venceu a Copa do Brasil e completou a primeira temporada completa no novo estádio. Nos últimos seis anos, o Palestra sempre obteve mais de 70% de aproveitamento na sua casa.Até aqui, o número de gols marcados é o menor das últimas temporadas. Dos 21 jogos disputados em São Paulo, a equipe do técnico português balançou as redes 40 vezes. O pior número havia sido em 2019, com 42 tentos em 26 partidas.
O desempenho fora de casa, por outro lado, é superior. Em 28 jogos, o Palmeiras venceu 14 vezes, perdeu sete e empatou sete. Os números apontam uma aproveitamento de 58,3%. Foram 31 gols marcados e 22 sofrido.
Depois de três partidas seguidas em seu estádio, o Palmeiras viaja até Caxias do Sul para enfrentar o Juventude na próxima quinta-feira (17), pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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