Palmeiras tem mais de 70% dos gols marcados no segundo tempo em 2020

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O Palmeiras goleou o Tigre-ARG por 5 a 0 na noite desta quarta-feira (21). Dos cinco gols, quatro foram marcados no segundo tempo. Os números indicam que esse cenário tem se repetido em 2020.

Dos 59 gols anotados pelo Palmeiras até o momento na temporada, 43 aconteceram na segunda etapa (72,88%), enquanto apenas 16 (ou seja, 27,12%) foram marcados nos primeiros 45 minutos.