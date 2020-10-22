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futebol

Palmeiras tem mais de 70% dos gols marcados no segundo tempo em 2020

Goleada do Verdão sobre o Tigre no Allianz Parque pela Libertadores foi construída na segunda etapa...
LanceNet

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Publicado em 

22 out 2020 às 11:00

Publicado em 22 de Outubro de 2020 às 11:00

Crédito: AFP
O Palmeiras goleou o Tigre-ARG por 5 a 0 na noite desta quarta-feira (21). Dos cinco gols, quatro foram marcados no segundo tempo. Os números indicam que esse cenário tem se repetido em 2020.
Dos 59 gols anotados pelo Palmeiras até o momento na temporada, 43 aconteceram na segunda etapa (72,88%), enquanto apenas 16 (ou seja, 27,12%) foram marcados nos primeiros 45 minutos.
Raphael Veiga, Gustavo Gomez, Zé Rafael, Gabriel Veron e Rony foram os autores dos tentos na goleada alviverde sobre o time argentino no Allianz Parque.O Palmeiras chegou a 347 gols na história da Libertadores e ostenta a sexta maior marca de um clube no quesito na competição sul-americana. O primeiro lugar pertence ao River Plate, com 583 gols.

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