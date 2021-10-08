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futebol

Palmeiras tem maior número de derrotas em quatro anos

Mesmo com 16 jogos pela frente na temporada, time já bateu número negativo que não acontecia desde 2018
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LanceNet

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Publicado em 

08 out 2021 às 08:00

Publicado em 08 de Outubro de 2021 às 08:00

Crédito: Cesar Greco / Palmeiras
Com a derrota por 2 a 1 para o América-MG, na última quarta-feira (6), na Arena Independência, o Palmeiras aumentou a sequência sem vitórias e chegou a sete jogos sem conquistar os três pontos. Esse é o 15° resultado negativo da equipe na temporada, o que equivale a pior marca do clube nos últimos quatro anos.Desde 2018, ano em que o Alviverde conquistou seu 10° título Brasileiro, a equipe nunca havia tido mais de 14 derrotas nas últimas quatro temporadas. No ano da conquista nacional, o time teve Roger Machado e Felipão à beira do campo e foi superado apenas 11 vezes em 77 duelos.
No ano seguinte, mesmo não conquistando nenhum título, sendo eliminado de forma precoce da Libertadores e Copa do Brasil e terminando o Campeonato Brasileiro na 3ª colocação, o Palestra teve as mesmas 11 derrotas do ano anterior, tendo entrado em campo 69 vezes. Em 2019, o clube chegou a ter três treinadores e duas demissões no comando técnico: Felipão e Mano Menezes. Como técnico interino, Andrey Lopes assumiu o elenco nos últimos dois jogos da temporada, contra Goiás e Cruzeiro.Com a conquista da tríplice coroa na temporada passada, o Palmeiras chegou a realizar todos os jogos possíveis do ano, sendo um total de 79 confrontos. Levando em conta a demissão do técnico Vanderlei Luxemburgo, em outubro de 2020, e o sucesso nas competições eliminatórias, o clube saiu de campo derrotado em 14 oportunidades.
Já com a pior marca de derrotas nos últimos anos, o Alviverde ainda conta com, pelo menos, mais 16 compromissos a serem cumpridos na temporada: 15 jogos pelo Brasileirão e final da Libertadores. Com 30 vitórias, 10 empates e 15 derrotas em 56 jogos em 2021, Abel Ferreira conta com aproximadamente 60% de aproveitamento.
Com retorno do publico ao Allianz Parque o Palmeiras volta a entrar em campo pelo Brasileirão no próximo sábado (9), às 21h, na capital paulista. Sem somar nenhum ponto na última rodada, o Verdão acabou sendo ultrapassado pelo Flamengo e caiu para o 3º lugar na tabela.

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