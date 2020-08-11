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Palmeiras tem longa invencibilidade em estreias no Brasileirão

Alviverde estreia no Campeonato Brasileiro de 2020 nesta quarta-feira (12), contra o Fluminense, e a última derrota no primeiro jogo aconteceu na abertura de 2008...

Publicado em 11 de Agosto de 2020 às 08:00

LanceNet

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Publicado em 

11 ago 2020 às 08:00
Crédito: Cesar Greco/Ag. Palmeiras
O Palmeiras estreia no Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira (12) contra o Fluminense, às 21h30 no Maracanã, depois de se tornar campeão paulista ao bater o rival Corinthians, nos pênaltis.
Em função da decisão, o jogo contra o Vasco, marcado para a primeira rodada, precisou ser adiado e por este motivo o compromisso de abertura para o Alviverde será contra outro carioca.
O retrospecto do Palmeiras em estreias no Brasileirão tem sido bom. A última derrota aconteceu em 2008, para o Coritiba por 2 a 0, no Couto Pereira. Na ocasião, o time também havia conquistado o estadual dias antes sob a tutela de Vanderlei Luxemburgo.
- A última conquista sempre é a melhor. As anteriores ficaram no currículo e agora vamos esquecer e pensar na próxima Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores que são maiores. Trocar o chip para colocar um que tem três: Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores - disse Luxemburgo.
Desde então são sete vitórias e quatro empates. Em 2013 o Verdão estava na Série B e estreou com triunfo sobre o Atlético-GO por 1 a 0.
Últimas estreias do Palmeiras no Brasileirão:​2019: Palmeiras 4x0 Fortaleza2018: Botafogo 1x1 Palmeiras2017: Palmeiras 4x0 Vasco2016: Palmeiras 4x0 Athletico Paranaense2015: Palmeiras 2x2 Atlético-MG2014: Criciúma 1x2 Palmeiras2012: Palmeiras 1x1 Portuguesa2011: Palmeiras 1x0 Botafogo2010: Palmeiras 1x0 Vitória2009: Palmeiras 2x1 Coritiba

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