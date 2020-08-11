Palmeiras tem longa invencibilidade em estreias no Brasileirão

Crédito: Cesar Greco/Ag. Palmeiras

O Palmeiras estreia no Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira (12) contra o Fluminense, às 21h30 no Maracanã, depois de se tornar campeão paulista ao bater o rival Corinthians, nos pênaltis.

Em função da decisão, o jogo contra o Vasco, marcado para a primeira rodada, precisou ser adiado e por este motivo o compromisso de abertura para o Alviverde será contra outro carioca.

O retrospecto do Palmeiras em estreias no Brasileirão tem sido bom. A última derrota aconteceu em 2008, para o Coritiba por 2 a 0, no Couto Pereira. Na ocasião, o time também havia conquistado o estadual dias antes sob a tutela de Vanderlei Luxemburgo.

- A última conquista sempre é a melhor. As anteriores ficaram no currículo e agora vamos esquecer e pensar na próxima Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores que são maiores. Trocar o chip para colocar um que tem três: Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores - disse Luxemburgo.

Desde então são sete vitórias e quatro empates. Em 2013 o Verdão estava na Série B e estreou com triunfo sobre o Atlético-GO por 1 a 0.