Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Palmeiras tem baixo índice de gols marcados em vitórias sobre o Internacional; confira histórico
Palmeiras tem baixo índice de gols marcados em vitórias sobre o Internacional; confira histórico

Das 33 vitórias palmeirenses na história do confronto, apenas nove foram por mais de um gol de diferença
...

Publicado em 19 de Outubro de 2021 às 10:00

Crédito: Cesar Greco / Palmeiras
Em pleno Allianz Parque, o Palmeiras, enfim, encerrou a sequência de sete jogos sem vencer pelo Brasileirão. A vitória por 1 a 0 diante do Internacional foi importante para a equipe treinada por Abel Ferreira retomar a confiança e estabilidade dentro da competição.
Apesar dos três pontos, o confronto contra o time gaúcho foi disputado e chamou atenção para uma estatística que se repete no histórico deste duelo: o baixo número de gols marcados em vitórias sobre o Internacional. Neste domingo (17), o único tento da partida foi assinalado por Raphael Veiga, que converteu um pênalti logo aos quatro minutos da segunda etapa.Isso porque, sete das últimas oitos vitórias do Alviverde no confronto foram pelo placar de 1 a 0. Das vezes que os dois clubes se enfrentaram, o Palmeiras saiu vencedor em 33 oportunidades – apenas nove foram vencidas por mais de um gol de diferença.
O último triunfo em que o Maior Campeão Nacional ganhou com um resultado maior foi pelo Brasileirão de 2010, quando Marcos Assunção foi à rede com dois gols de falta.
Em busca de mais uma vitória, o Palmeiras volta a campo nesta quarta-feira (20), contra o Ceará. O time joga às 19 horas (de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza, pela 28ª rodada do Brasileirão.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados