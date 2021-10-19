Palmeiras tem baixo índice de gols marcados em vitórias sobre o Internacional; confira histórico

Em pleno Allianz Parque, o Palmeiras, enfim, encerrou a sequência de sete jogos sem vencer pelo Brasileirão. A vitória por 1 a 0 diante do Internacional foi importante para a equipe treinada por Abel Ferreira retomar a confiança e estabilidade dentro da competição.
Apesar dos três pontos, o confronto contra o time gaúcho foi disputado e chamou atenção para uma estatística que se repete no histórico deste duelo: o baixo número de gols marcados em vitórias sobre o Internacional. Neste domingo (17), o único tento da partida foi assinalado por Raphael Veiga, que converteu um pênalti logo aos quatro minutos da segunda etapa.Isso porque, sete das últimas oitos vitórias do Alviverde no confronto foram pelo placar de 1 a 0. Das vezes que os dois clubes se enfrentaram, o Palmeiras saiu vencedor em 33 oportunidades – apenas nove foram vencidas por mais de um gol de diferença.
O último triunfo em que o Maior Campeão Nacional ganhou com um resultado maior foi pelo Brasileirão de 2010, quando Marcos Assunção foi à rede com dois gols de falta.
Em busca de mais uma vitória, o Palmeiras volta a campo nesta quarta-feira (20), contra o Ceará. O time joga às 19 horas (de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza, pela 28ª rodada do Brasileirão.