Palmeiras tem apenas 5% de aproveitamento contra os demais times do G6 no Brasileirão

Com a derrota por 3 a 1 para o Flamengo neste domingo (12), em pleno Allianz Parque, o Palmeiras aumentou uma marca negativa contra os adversários da parte de cima da tabela do Brasileirão.
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Em jogos contra times que figuram no G6 - a zona de classificação à próxima Libertadores -, o Verdão tem apenas 5% de aproveitamento: são seis jogos, com cinco derrotas e um empate.
Além de perder para o Flamengo no turno e no returno, o Alviverde também foi derrotado por Red Bull Bragantino, Fortaleza e Atlético-MG. O único ponto conquistado veio no empate contra o Corinthians, ainda sem os badalados reforços, em casa.
Veja a tabela completa do BrasileirãoSe considerarmos ainda o Cuiabá, atual 7º colocado na tabela, fica ainda pior - o Palmeiras foi derrotado pelo clube do Mato Grosso em casa por 2 a 0.
Apesar deste cenário, o que explica a vice-liderança alviverde é a soma de pontos diante das equipes que estão na zona do rebaixamento. Com 100% de aproveitamento, os comandados de Abel Ferreira venceram a Chapecoense, o Grêmio, o Sport e o América-MG.
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Mesmo na vice-liderança, o Palmeiras viu o Atlético-MG abrir sete pontos de vantagem e a briga pelo 11º título brasileiro parece cada vez mais distante.
Veja todos os jogos do Palmeiras contra adversários do G6 no Brasileirão:
-> Flamengo 1×0 Palmeiras – 1ª rodada-> Palmeiras 1×1 Corinthians – 3ª rodada-> Red Bull Bragantino 3×1 Palmeiras – 6ª rodada-> Palmeiras 2×3 Fortaleza – 15ª rodada-> Atlético-MG 2×0 Palmeiras – 16ª rodada-> Palmeiras 1 x 3 Flamengo - 20ª rodada