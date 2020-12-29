Palmeiras tem ano com menos derrotas e mais empates no Allianz Parque

O ano está se aproximando do fim e o Palmeiras já não entrará em campo no Allianz Parque em 2020. Com isso, o retrospecto alviverde em casa está fechado e, desta forma, está confirmado que este foi o ano em que o Verdão mais empatou e menos perdeu em casa desde a inauguração da arena.
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A próxima partida do Palmeiras no estádio será já em 2021, contra o River Plate, no dia 12 de janeiro, na partida de volta da semifinal da Libertadores, às 21h30 (horário de Brasília).