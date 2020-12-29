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Palmeiras tem ano com menos derrotas e mais empates no Allianz Parque

Verdão contabilizou 75,3% de aproveitamento em seu estádio em 2020, vencendo 18 das 27 partidas disputadas e perdendo apenas duas vezes
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Publicado em 29 de Dezembro de 2020 às 17:00

LanceNet

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Publicado em 

29 dez 2020 às 17:00
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O ano está se aproximando do fim e o Palmeiras já não entrará em campo no Allianz Parque em 2020. Com isso, o retrospecto alviverde em casa está fechado e, desta forma, está confirmado que este foi o ano em que o Verdão mais empatou e menos perdeu em casa desde a inauguração da arena.
>> Confira a tabela do Brasileirão 2020 e faça sua simulação>> Olho no mercado: veja 20 jogadores que poderão ser contratados de graça a partir de 2021
A próxima partida do Palmeiras no estádio será já em 2021, contra o River Plate, no dia 12 de janeiro, na partida de volta da semifinal da Libertadores, às 21h30 (horário de Brasília).

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