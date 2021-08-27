Palmeiras tem a pior defesa entre os oito primeiros times do Brasileirão

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Apesar da sequência negativa nas últimas quatro rodadas, o Palmeiras segue como vice-líder do Campeonato Brasileiro. Mesmo contando com o segundo melhor ataque do Brasileirão, com 27 gols marcados, a equipe de Abel Ferreira tem números instáveis no setor defensivo, apresentando o pior desempenho entre os oito primeiros colocados.Depois de 17 rodadas disputadas, o Alviverde sofreu 19 tentos - média de 1,1 gol por jogo. Dentre todos os times do campeonato, o Verdão tem a quarta pior defesa, ao lado de Athletico-PR (9º), Santos (11º) e São Paulo (12º).

Ainda que tenha o segundo melhor ataque mais do Brasileirão, empatado com o Fortaleza e atrás de Red Bull Bragantino e Flamengo, o Palmeiras tem saldo de apenas oito gols, pior marca entre os cinco primeiros da tabela de classificação.A maior parte dos gols sofridos aconteceram entre a 2ª e a 11ª rodada, quando Abel não pôde contar com o trio Weverton, Gustavo Gómez e Matías Viña, que compunham a linha de defesa titular na época e estavam à disposição de suas respectivas seleções para a disputa da Copa América. Só nesse período, o time sofreu 11 gols.