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futebol

Palmeiras tem a pior defesa entre os oito primeiros times do Brasileirão

Ainda que tenha um dos melhores ataques da competição, Verdão tem desempenho aquém no setor defensivo...

Publicado em 27 de Agosto de 2021 às 09:30

LanceNet

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Publicado em 

27 ago 2021 às 09:30
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Apesar da sequência negativa nas últimas quatro rodadas, o Palmeiras segue como vice-líder do Campeonato Brasileiro. Mesmo contando com o segundo melhor ataque do Brasileirão, com 27 gols marcados, a equipe de Abel Ferreira tem números instáveis no setor defensivo, apresentando o pior desempenho entre os oito primeiros colocados.Depois de 17 rodadas disputadas, o Alviverde sofreu 19 tentos - média de 1,1 gol por jogo. Dentre todos os times do campeonato, o Verdão tem a quarta pior defesa, ao lado de Athletico-PR (9º), Santos (11º) e São Paulo (12º).
Ainda que tenha o segundo melhor ataque mais do Brasileirão, empatado com o Fortaleza e atrás de Red Bull Bragantino e Flamengo, o Palmeiras tem saldo de apenas oito gols, pior marca entre os cinco primeiros da tabela de classificação.A maior parte dos gols sofridos aconteceram entre a 2ª e a 11ª rodada, quando Abel não pôde contar com o trio Weverton, Gustavo Gómez e Matías Viña, que compunham a linha de defesa titular na época e estavam à disposição de suas respectivas seleções para a disputa da Copa América. Só nesse período, o time sofreu 11 gols.
Às vésperas do fim do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras tenta diminuir para três pontos a distância para o Atlético-MG, que lidera a competição. O Palestra volta a campo no próximo sábado, às 21 horas (de Brasília), para encarar o Athletico, no Allianz Parque.

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