futebol

Palmeiras Sub-20 vence e avança às oitavas da Copa do Brasil

O Alviverde Imponente iniciou a campanha em busca do bicampeonato da competição
LanceNet

Publicado em 07 de Outubro de 2020 às 19:00

Crédito: Fabio Menotti/Palmeiras
A equipe Sub-20 do Palmeiras, atual campeã da competição, venceu o Serra F.C., do Espírito Santo, por 2 a 0 nesta quarta-feira (07), no estádio Robertão, e avançou para as oitavas de final da Copa do Brasil.
O primeiro gol foi marcado pelo lateral direito Garcia, que recebeu um ótimo cruzamento de Vanderlan e, como um centroavante, cabeceou encobrindo o goleiro. O tento que garantiu a classificação alviverde foi marcado por Aníbal, que já havia balançado as redes no último domingo (04) contra o Vitória. Desta vez, alterou o placar numa cobrança de pênalti. O próximo adversário alviverde na Copa será o Londrina, nos dias 21 e 28 de outubro, em jogos de ida e volta. O mando de campo, que será sorteado, ainda não foi definido.
O Verdão entra em campo novamente no próximo sábado (10), em confronto direto pela liderança do Campeonato Brasileiro contra o Internacional, às 15h, no estádio Morada dos Quero-queros, em Alvorada-RS.

