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futebol

Palmeiras Sub-20 goleia Bahia e assume a quarta posição no Brasileirão

Verdão conseguiu a virada no segundo tempo, após sair perdendo por 3 a 1
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LanceNet

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Publicado em 

14 nov 2020 às 18:02

Publicado em 14 de Novembro de 2020 às 18:02

Crédito: Fabio Menotti/Palmeiras
A equipe Sub-20 do Palmeiras goleou, neste sábado (14), o Bahia por 5 a 3, jogando fora de casa, no Centro Esportivo Praia do Forte. Com o resultado, o Verdão chegou aos 21 pontos e assumiu a quarta posição no Campeonato Brasileiro da categoria.
A partida começou acelerada, com o Bahia fazendo dois gols nos cinco primeiros minutos e, no fim do primeiro tempo, o Verdão perdia por 3 a 1 – sendo Vitinho o autor do tento alviverde. Na segunda etapa, porém, e equipe paulista diminuiu com Fabrício, empatou com Ramon César e virou com Victor Mitchell. Ramon Rocha foi o autor do último gol da partida. O Palmeiras Sub-20 entra em campo novamente na próxima segunda-feira (16), contra o São Bernardo, pelo Campeonato Paulista. Na competição, o Verdão está na terceira posição do grupo 3, com apenas uma vitória em três partidas.

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