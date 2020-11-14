Palmeiras Sub-20 goleia Bahia e assume a quarta posição no Brasileirão

A equipe Sub-20 do Palmeiras goleou, neste sábado (14), o Bahia por 5 a 3, jogando fora de casa, no Centro Esportivo Praia do Forte. Com o resultado, o Verdão chegou aos 21 pontos e assumiu a quarta posição no Campeonato Brasileiro da categoria.

A partida começou acelerada, com o Bahia fazendo dois gols nos cinco primeiros minutos e, no fim do primeiro tempo, o Verdão perdia por 3 a 1 – sendo Vitinho o autor do tento alviverde. Na segunda etapa, porém, e equipe paulista diminuiu com Fabrício, empatou com Ramon César e virou com Victor Mitchell. Ramon Rocha foi o autor do último gol da partida. O Palmeiras Sub-20 entra em campo novamente na próxima segunda-feira (16), contra o São Bernardo, pelo Campeonato Paulista. Na competição, o Verdão está na terceira posição do grupo 3, com apenas uma vitória em três partidas.