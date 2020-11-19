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futebol

Palmeiras sonda meia Vinicius Zanocelo, da Ponte Preta

Jovem promessa da Macaca se destacou e foi convocada para a Seleção Brasileira Sub-20
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LanceNet

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Publicado em 

19 nov 2020 às 16:48

Publicado em 19 de Novembro de 2020 às 16:48

Crédito: Lucas Figueiredo/CBF
De olho nos destaques da Série B, o Palmeiras sondou a situação de Vinícius Zanocelo, da Ponte Preta. Aos 19 anos e com convocação para a Seleção Brasileira sub-20, o jovem despertou interesse da direção alviverde para reforçar as categorias de base, que vendo sendo utilizada intensamente por Abel Ferreira. A informação foi primeiramente noticiada pelo portal ‘ge’.
A Ponte Preta nega que haja uma procura oficial do Verdão, mas pessoas ligadas ao atleta confirmaram ao NOSSO PALESTRA/LANCE! que o jogador conta com o desejo do Alviverde Imponente e que isso já é conhecido – e rebatido na Ponte Preta.
Sem condições legais de inscrição no Brasileirão, cuja data já expirou, o Palmeiras pensa em Zanocelo como uma possibilidade à base ou até mesmo para ser contratado na próxima janela entre temporadas. Com capacidade para atuar nas mais diversas funções do meio campo, o jovem de 19 anos se encaixa no perfil polivalente que agrada ao Verdão.Ativo importante do clube, a Ponte não pensa em se desfazer de Zanocelo por menos de R$ 10 milhões, valor da multa para o mercado interno. Com contrato até dezembro de 2021, a Macaca corre o risco de ver seu talento assinar um pré-contrato no meio do ano que vem e sair sem qualquer compensação financeira.
Vinícius Zanocelo tem 19 anos, 25 jogos e um gol marcado como profissional da Ponte Preta. Ele ganhou destaque após uma boa Copa São Paulo de Juniores e teve sondagens do futebol europeu.

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