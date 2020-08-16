Palmeiras segue sem vencer clube da Série A em 2020

O Palmeiras entrou em campo na noite de sábado e não conseguiu nem sair com a vitória diante do Goiás e nem agradar ao torcedor que assistiu a uma partida bastante fraca tecnicamente. Para piorar, o time comandado por Vanderlei Luxemburgo aumentou uma marca indesejável: ainda não conseguiu triunfar contra times da Série A neste ano.
Desde o início de 2020, encarando clubes que disputam a elite do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras não saiu vitorioso em nenhuma oportunidade. Foram, contando esse confronto contra o Goiás, oito chances, mas em seis delas o empate foi o resultado, enquanto em outras duas o time comandado por Luxa perdeu.
- Acho que a gente quer entrar na competição pensando em título e quem pensa em título não pode ficar tantos jogos sem pontuar. Já são dois jogos, dois pontos. A gente tem que melhorar, tem que entrar o mais rápido possível no campeonato, melhorar o nosso desempenho dentro de campo - disse o goleiro Weverton, na saída do gramado depois do empate contra o Esmeraldino.Quatro empates foram pelo Campeonato Paulista, contra São Paulo (0 x 0), Santos (0 x 0), Corinthians (0 x 0 e 1 x 1) e dois foram no Brasileirão, contra o Fluminense (1 x 1) e contra o Goiás. As derrotas foram pelo estadual, contra o Bragantino (2 x 1) e contra o Corinthians (1 x 0), ainda na fase de grupos.
Além disso, já são quatro jogos seguidos de igualdades no placar (dois jogos contra o Corinthians, nas finais do Paulistas, e esses dois confrontos no Brasileirão). A última vitória alviverde aconteceu no dia 2 de agosto, contra a Ponte Preta, por 1 a 0.
Agora, a equipe descansa neste domingo e se reapresenta no início da semana para seu compromisso diante do Athletico-PR, que será na quarta-feira, dia 19, às 19h30, na Arena da Baixada, pela quarta rodada do Brasileirão. O Furacão joga neste domingo contra o Santos e, até o momento, tem duas vitórias em dois jogos (contra Fortaleza e Goiás), com seis pontos conquistados no torneio.