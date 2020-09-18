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Palmeiras se reapresenta sem Lucas Lima e Patrick de Paula no campo

Dupla fez trabalho de transição no Núcleo de Saúde e Performance e ainda é dúvida para enfrentar o Grêmio, neste domingo (20) em Porto Alegre, pelo Campeonato Brasileiro...

Publicado em 18 de Setembro de 2020 às 20:48

LanceNet

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Publicado em 

18 set 2020 às 20:48
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O Palmeiras se reapresentou nesta sexta-feira (18) na Academia de Futebol depois da vitória sobre o Bolívar, pela terceira rodada da fases de grupos da Copa Libertadores. Lucas Lima e Patrick de Paula, fora dos dois últimos jogos, não foram para o campo.
A dupla realizou trabalho de transição no Núcleo de Saúde e Performance e ainda é dúvida para o compromisso contra o Grêmio, domingo (20), em Porto Alegre, pela décima primeira rodada do Brasileirão.Luiz Adriano, outro a ficar fora nos últimos dois compromissos, trabalhou em parte da atividade com os demais companheiros.
O elenco trabalhou dividido em dois grupos. Os titulares no confronto na Bolívia fizeram um trabalho físico com corrida ao redor do gramado e uma leve atividade com bola. Alguns realizaram ainda um regenerativo na parte interna do centro de excelência com musculação, banheira de gelo, piscina de água quente, botas pneumáticas e massagem.
O restante do grupo realizou um trabalho técnico de passes e marcação em campo reduzido com reforço do zagueiro Felipe Melo. O Palmeiras volta a treinar na manhã deste sábado (19) e na sequência segue viagem para Porto Alegre.

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