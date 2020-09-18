Palmeiras se reapresenta sem Lucas Lima e Patrick de Paula no campo

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

O Palmeiras se reapresentou nesta sexta-feira (18) na Academia de Futebol depois da vitória sobre o Bolívar, pela terceira rodada da fases de grupos da Copa Libertadores. Lucas Lima e Patrick de Paula, fora dos dois últimos jogos, não foram para o campo.

A dupla realizou trabalho de transição no Núcleo de Saúde e Performance e ainda é dúvida para o compromisso contra o Grêmio, domingo (20), em Porto Alegre, pela décima primeira rodada do Brasileirão.Luiz Adriano, outro a ficar fora nos últimos dois compromissos, trabalhou em parte da atividade com os demais companheiros.

O elenco trabalhou dividido em dois grupos. Os titulares no confronto na Bolívia fizeram um trabalho físico com corrida ao redor do gramado e uma leve atividade com bola. Alguns realizaram ainda um regenerativo na parte interna do centro de excelência com musculação, banheira de gelo, piscina de água quente, botas pneumáticas e massagem.