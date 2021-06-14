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Palmeiras se reapresenta e viaja ao Paraguai para receber vacinas contra Covid-19

Verdão iniciou a preparação para enfrentar o Juventude e cumprirá a primeira etapa para a imunização contra a doença...
LanceNet

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Publicado em 

14 jun 2021 às 17:00

Publicado em 14 de Junho de 2021 às 17:00

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Após um domingo de folga, o Palmeiras se reapresentou na Academia de Futebol nesta segunda-feira (14) e iniciou os trabalhos focando no confronto contra o Juventude, em Caxias do Sul, pelo Brasileirão.
Palmeiras, São Paulo, Flamengo… Veja os jogos em que seu time terá desfalques por causa da Copa América
Contando com todos os atletas disponíveis, o treinador Abel Ferreira dividiu o elenco em dois grupos e propôs trabalhos para aprimorar posse de bola, raciocínio e marcação. Na sequência foi feita uma atividade de troca de passes com duas equipes de dez e, por fim, os que não atuaram no embate contra o Corinthians realizaram um trabalho de movimentação técnica.
O zagueiro Kuscevic, mais uma vez, participou do treino sem restrições, enquanto Danilo Barbosa fez trabalhos na parte interna e no campo. Danilo, Gabriel Veron e Patrick de Paula permanceram nas instalações da Academia.
>> Veja a tabela completa do BrasileirãoDeste modo, o elenco do Palmeiras embarca nesta segunda-feira (14) para Assunção, no Paraguai, onde vai receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19, como informado pelo Globo Esporte. Na sequência, vai ao Rio Grande do Sul, para enfrentar o Juventude.
O confronto entre os Alviverdes ocorrerá na próxima quarta-feira (16), às 21h30 (horário de Brasília), no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

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