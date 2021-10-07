Palmeiras se reapresenta e inicia preparação para enfrentar o Red Bull Bragantino

Crédito: Cesar Greco

Após a derrota para o América-MG na última quarta-feira (6), em Belo Horizonte, o Palmeiras retornou à capital paulista na madrugada e iniciou, na manhã desta quinta-feira (7), a preparação visando o duelo com o Red Bull Bragantino, no sábado, às 21h.

Palmeiras sofre com zoações após derrota para o América-MG; veja memes

A comissão de Abel Ferreira comandou atividades técnicas em dimensões reduzidas. Os goleiros inicialmente treinaram separados com os preparadores da posição, mas se juntaram ao grupo na sequência.

Desfalque nos últimos dias por conta de um problema familiar, o atacante Willian treinou normalmente. Victor Luis avançou em sua transição física e também participou, assim como algumas Crias do Sub-20.

Veja a tabela completa do BrasileirãoDanilo, Zé Rafael, Mayke e Marcos Rocha seguiram cronograma de recuperação junto ao Núcleo de Saúde e Performance. Os titulares da derrota para o América-MG fizeram trabalho regenerativo na parte interna do centro de excelência.

Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada