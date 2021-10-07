Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Palmeiras se reapresenta e inicia preparação para enfrentar o Red Bull Bragantino
futebol

Palmeiras se reapresenta e inicia preparação para enfrentar o Red Bull Bragantino

Partida no sábado marcará o reencontro com a torcida no Allianz Parque; Willian volta após tragédia familiar e treina normalmente...

Publicado em 07 de Outubro de 2021 às 17:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 out 2021 às 17:00
Crédito: Cesar Greco
Após a derrota para o América-MG na última quarta-feira (6), em Belo Horizonte, o Palmeiras retornou à capital paulista na madrugada e iniciou, na manhã desta quinta-feira (7), a preparação visando o duelo com o Red Bull Bragantino, no sábado, às 21h.
Palmeiras sofre com zoações após derrota para o América-MG; veja memes
A comissão de Abel Ferreira comandou atividades técnicas em dimensões reduzidas. Os goleiros inicialmente treinaram separados com os preparadores da posição, mas se juntaram ao grupo na sequência.
Desfalque nos últimos dias por conta de um problema familiar, o atacante Willian treinou normalmente. Victor Luis avançou em sua transição física e também participou, assim como algumas Crias do Sub-20.
Veja a tabela completa do BrasileirãoDanilo, Zé Rafael, Mayke e Marcos Rocha seguiram cronograma de recuperação junto ao Núcleo de Saúde e Performance. Os titulares da derrota para o América-MG fizeram trabalho regenerativo na parte interna do centro de excelência.
Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
O Palmeiras é o atual terceiro colocado do Brasileirão, com 39 pontos e enfrentará o Red Bull Bragantino com o reforço da presença do torcedor no Allianz Parque pela primeira vez desde março de 2020. A equipe volta a treinar na Academia de Futebol na sexta-feira (8), às 16h.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 22/04/2026 
Imagem de destaque
Maior produtor de camisinhas do mundo pode subir preços em até 30% por causa da guerra no Irã
Adolescente de 17 anos é encontrado morto com marcas de tiros em Cariacica
Adolescente autista é encontrado morto com marcas de tiros em Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados