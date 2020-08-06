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Palmeiras se reapresenta e Felipe Melo continua em tratamento

Titulares fizeram um trabalho regenerativo na parte interna da Academia de Futebol e zagueiro segue como dúvida para a decisão de sábado (8) contra o Corinthians...
LanceNet

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Publicado em 

06 ago 2020 às 18:39

Publicado em 06 de Agosto de 2020 às 18:39

Crédito: Palmeiras se reapresentou nesta quinta-feira (Cesar Greco/Agência Palmeiras
O Palmeiras se reapresentou na tarde desta quinta-feira (6) após o empate sem gols no jogo de ida da decisão do Campeonato Paulista e os titulares fizeram um trabalho regenerativo na parte interna da Academia de Futebol.
Os reservas e aqueles que entraram no decorrer da partida contra o Corinthians fizeram um trabalho no campo. Felipe Melo, com um problema na coxa esquerda, continua em tratamento e segue como dúvida para a finalíssima.
O capitão se machucou no segundo tempo da semifinal contra a Ponte Preta e já desfalcou o Verdão em Itaquera.

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