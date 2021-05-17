Palmeiras se manifesta no Dia Internacional Contra a LGBTfobia

Nesta segunda-feira, 17 de maio, celebra-se o Dia Internacional da Luta Contra a LGBTfobia. O Palmeiras manifestou-se em suas redes sociais prestando apoio ao movimento, com um post dizendo: “Amor, igualdade e respeito. São os valores que sempre guiarão nossa história por um futuro cada vez mais verde e um #PalmeirasDeTodos!”

A postagem ainda contou com uma imagem citando: “Vista-se de verde, branco e de respeito”. A hashtag utilizada (#PalmeirasDeTodos) faz parte de uma campanha do Alviverde lançada no início de 2020 com o propósito de promover a diversidade e a inclusão no clube. Esta é a segunda vez que o Palmeiras faz menção à data publicamente em suas redes; a primeira foi no último ano. A adesão a essas campanhas é uma das faces da modernização mencionada pela diretoria do clube, que pretende abraçar mais essas causas, tendo em vista a importância delas na sociedade.