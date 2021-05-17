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futebol

Palmeiras se manifesta no Dia Internacional Contra a LGBTfobia

Esta é a segunda oportunidade em que o clube se posiciona publicamente sobre a data, tendo o feito pela primeira vez em 2020
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Publicado em 17 de Maio de 2021 às 14:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 mai 2021 às 14:30
Crédito: Divulgação/Palmeiras
Nesta segunda-feira, 17 de maio, celebra-se o Dia Internacional da Luta Contra a LGBTfobia. O Palmeiras manifestou-se em suas redes sociais prestando apoio ao movimento, com um post dizendo: “Amor, igualdade e respeito. São os valores que sempre guiarão nossa história por um futuro cada vez mais verde e um #PalmeirasDeTodos!”
>> ATUAÇÕES: Victor Luís e Luiz Adriano marcam e garantem o Palmeiras na decisão>> Confira a tabela da Libertadores e faça sua simulação
A postagem ainda contou com uma imagem citando: “Vista-se de verde, branco e de respeito”. A hashtag utilizada (#PalmeirasDeTodos) faz parte de uma campanha do Alviverde lançada no início de 2020 com o propósito de promover a diversidade e a inclusão no clube. Esta é a segunda vez que o Palmeiras faz menção à data publicamente em suas redes; a primeira foi no último ano. A adesão a essas campanhas é uma das faces da modernização mencionada pela diretoria do clube, que pretende abraçar mais essas causas, tendo em vista a importância delas na sociedade.
Recentemente, o clube também fez menção ao Dia da Abolição da Escravatura no Brasil, utilizando a mesma tag #PalmeirasDeTodos.

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