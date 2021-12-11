Palmeiras renova contrato com Garcia por conta de plano ousado para futuro

Na tarde desta sexta-feira (10), um dia após o término do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras acertou a renovação do lateral direito Gustavo Garcia, de 19 anos. O jovem, que tinha vínculo até o fim de 2023, terá seus direitos econômicos pertencentes ao Verdão até julho de 2024.

Segundo apurou o NOSSO PALESTRA, a renovação ocorreu porque a diretoria do Palmeiras acredita que o jovem deve ocupar a condição de titularidade em, no máximo, dois anos, dando sequência ao processo de renovação do elenco.

– Muito Feliz pelo momento que estou vivendo, e ainda mais motivado para dar continuidade no que vem sendo trabalhado dia após dia!! Deus e família em primeiro lugar e a Sociedade Esportiva Palmeiras em confiar e acreditar em meu trabalho, seguimos em busca de grandes objetivos…Gratidão – destacou Garcia nas redes sociais.Um dos destaques das categorias de base do Verdão, o jovem soma 25 partidas na temporada do Sub-20, com um gol marcado. Enquanto isso, pelo profissional de Abel Ferreira, o lateral já atuou em 11 oportunidades, sendo aproveitado no Campeonato Paulista e na reta final do Campeonato Brasileiro.

Com certa experiência no time principal, o camisa 32 deverá ganhar mais minutos com o time no Paulistão de 2022. Tendo as disputas do Mundial de Clubes e Recopa Sul-Americana em fevereiro, o Verdão deverá entrar no certame estadual com um plantel recheado de Crias da Academia.

Com Garcia, o Alviverde Sub-20 volta a campo na tarde deste domingo (12) às 15h (de Brasília), diante da Ferroviária, em jogo válido pela ida da semifinal do Campeonato Paulista da categoria.