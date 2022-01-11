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Palmeiras reforça trabalhos específicos em último treino do dia

Verdão faz jogo-treino com a Portuguesa na manhã desta quarta-feira...
LanceNet

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Publicado em 

11 jan 2022 às 19:41

Publicado em 11 de Janeiro de 2022 às 19:41

O Palmeiras treinou na tarde desta terça-feira (11), na Academia de Futebol, e encerrou o dia de atividades em dois períodos com trabalhos distintos para os setores ofensivo e defensivo. Assim como nas atividades táticas da manhã, Patrick de Paula, Gustavo Scarpa, Breno Lopes, Deyverson e Rafael Navarro treinaram de novo junto ao grupo após se recuperarem da Covid-19.O elenco foi separado nas duas metades do campo e orientado pelos auxiliares Vitor Castanheira e Carlos Martinho, respectivamente, para os trabalhos dos setores ofensivo e defensivo. Os jogadores praticaram movimentações específicas, jogadas ensaiadas, construção e outros aspectos do jogo como infiltrações e balanço, por exemplo.
O Verdão volta a treinar em dois períodos nesta quarta-feira (12). Pela manhã, o time faz o segundo jogo-treino da pré-temporada, às 9h45, contra a Portuguesa, no Allianz Parque – no primeiro jogo, a equipe empatou em 2 a 2 com o Pouso Alegre (MG).
Na sequência, os jogadores retornam à Academia de Futebol para o almoço e o treino da tarde, às 16h.
A estreia na temporada será no dia 23, contra o Novorizontino, no interior, pelo Campeonato Paulista.TABELA
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Crédito: JogadoresdoPalmeirasrealizamtrabalhostáticosnatardedestaterça,naAcademia(Foto:CesarGrecco/Palmeiras

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