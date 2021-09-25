Palmeiras reencontra Roger Guedes após atacante acertar com rival e apagar fotos dos tempos de Alviverde

Crédito: César Greco

Em meio à disputa das semifinais da Libertadores, o Palmeiras terá compromisso importante pela Campeonato Brasileiro diante do rival Corinthians, neste sábado (25), às 19 horas (de Brasília), na Neo Química Arena. O Dérbi marcará o reencontro do Verdão com o atacante Roger Guedes, que acertou com o Alvinegro em agosto deste ano.Pouco antes de ser anunciado no novo clube, o camisa 123 do Corinthians já havia apagado todas as fotos de seu Instagram dos tempos em que jogava pelo Alviverde. Após fechar o acordo e ser apresentado oficialmente, o jogador afirmou que não deixará de comemorar caso vá à rede contra o Verdão.Pelo Palmeiras, Roger Guedes jogou de 2016 a 2017. Em números gerais, foram 84 partidas e 12 gols marcados. O principal momento do atleta no Palestra foi logo em seu primeiro ano no clube, quando assumiu a titularidade e foi um dos destaques do time comandado por Cuca, que conquistou o título do Brasileirão naquela temporada.

Apesar da conquista nacional, a passagem do atacante ficou marcada, também, por intrigas com alguns dos ex-companheiros de time, principalmente com Felipe Melo. O episódio de maior repercussão aconteceu após a vitória do Verdão por 3 a 2 sobre o Peñarol, no Allianz Parque, pela Libertadores. Depois de optar por não ser relacionado para o confronto, o jogador sofreu um trote no treino do dia seguinte, sendo amarrado e preso por outros atletas. À época, o episódio gerou irritação e tentativa de agressão por parte do então camisa 23.Roger Guedes e Felipe Melo se envolveram em outro princípio de confusão. Durante uma sessão de treinamento na Academia de Futebol, o atacante driblou o volante e foi repreendido pelo ex-companheiro, sendo chamado de “moleque”.

O camisa 30 do Palestra é mais um dos nomes que fazem parte do atual elenco com quem Roger Guedes trabalhou enquanto esteve no clube. Dudu, Willian, Jaílson, Raphael Veiga, Deyverson, Mayke e Luan também jogaram ao lado do ex-atleta do Alviverde.