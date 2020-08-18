Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Palmeiras recicla uniformes e os transforma em cobertores

Em parceria com a Puma, clube reciclou uma tonelada de peças antigas em dois mil cobertores entregues para instituições que cuidam de pessoas em situação de rua...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 ago 2020 às 10:00

Publicado em 18 de Agosto de 2020 às 10:00

Crédito: Luiz Adriano entrega cobertores para moradores de rua (Reprodução
A parceria entre Palmeiras e Puma possibilitou a reciclagem de mais de uma tonelada de uniformes antigos inutilizados e resíduos têxteis do processo produtivo de seus fornecedores em dois mil cobertores.
Esses cobertores foram doados a 11 instituições que acolhem pessoas em situação de rua da cidade de São Paulo e que tiveram seus trabalhos impactados pela pandemia de COVID-19. O atacante Luiz Adriano participou de uma das entregas.
- Poder contribuir de alguma maneira para amenizar o frio sentido pelas pessoas que vivem em situação de rua, e também levar um pouco de carinho, atenção e conforto em um momento tão difícil como este que vivemos, é gratificante para todos no clube. É uma ação que nos orgulha e também reforça os laços de uma parceria sólida entre Palmeiras e Puma - disse Maurício Galiotte.
A transformação de uniformes antigos em cobertores é mais uma ação que integra o programa de responsabilidade institucional do Palmeiras “Por Um Futuro Mais Verde”, que busca consolidar o clube como uma organização responsável e geradora de impacto positivo para o futebol e para a sociedade. Por isso, o programa possui diretrizes para uma atuação integrada e efetiva do Palmeiras em seus pilares econômico, social e ambiental.
Todo o processo de reciclagem das roupas foi realizado em conjunto com a Retalhar, empresa que atua no ramo de logística reversa, ou seja, de reaproveitamento de tecidos.
Após o recebimento dos uniformes, o material foi enviado à uma cooperativa para manufatura reversa, com remoção de zíperes, botões e elásticos. Depois disso, o tecido chegou à indústria recicladora, passando pelas etapas de trituração, desfibramento e agulhagem e corte até ser transformado em um cobertor.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Turistas, eu sei o que vocês fizeram no verão passado
Castle Hill da Javé recebe novos moradores com evento sofisticado em Vargem Alta
Contrutora do ES recebe novos moradores de empreendimento de luxo em Vargem Alta
Imagem de destaque
Falta de defensores públicos gera gasto anual de R$ 14 milhões com advogados

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados