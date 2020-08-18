Palmeiras recicla uniformes e os transforma em cobertores

Crédito: Luiz Adriano entrega cobertores para moradores de rua (Reprodução

A parceria entre Palmeiras e Puma possibilitou a reciclagem de mais de uma tonelada de uniformes antigos inutilizados e resíduos têxteis do processo produtivo de seus fornecedores em dois mil cobertores.

Esses cobertores foram doados a 11 instituições que acolhem pessoas em situação de rua da cidade de São Paulo e que tiveram seus trabalhos impactados pela pandemia de COVID-19. O atacante Luiz Adriano participou de uma das entregas.

- Poder contribuir de alguma maneira para amenizar o frio sentido pelas pessoas que vivem em situação de rua, e também levar um pouco de carinho, atenção e conforto em um momento tão difícil como este que vivemos, é gratificante para todos no clube. É uma ação que nos orgulha e também reforça os laços de uma parceria sólida entre Palmeiras e Puma - disse Maurício Galiotte.

A transformação de uniformes antigos em cobertores é mais uma ação que integra o programa de responsabilidade institucional do Palmeiras “Por Um Futuro Mais Verde”, que busca consolidar o clube como uma organização responsável e geradora de impacto positivo para o futebol e para a sociedade. Por isso, o programa possui diretrizes para uma atuação integrada e efetiva do Palmeiras em seus pilares econômico, social e ambiental.

Todo o processo de reciclagem das roupas foi realizado em conjunto com a Retalhar, empresa que atua no ramo de logística reversa, ou seja, de reaproveitamento de tecidos.