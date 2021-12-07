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Palmeiras receberá mais de RS 2 milhões do Olimpia por valores envolvendo Mendieta

Processo por pagamentos atrasados está em vigor há anos, mas clube paraguaio afirma que pagará a dívida...
LanceNet

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Publicado em 

07 dez 2021 às 11:00

Publicado em 07 de Dezembro de 2021 às 11:00

O Palmeiras cobra na FIFA valores referentes à venda e revenda do jogador William Mendieta, que foi negociado pelo clube com o Olimpia, do Paraguai, há mais de cinco anos. O clube paraguaio, ciente da cobrança, afirma que pagará a dívida de 360 mil dólares (cerca de R$ 2 milhões na cotação atual).
A primeira parte da dívida diz respeito à última parcela da transferência do meio-campista ao time paraguaio, enquanto a outra parte está relacionada a uma clausula de revenda estipulada no contrato. Isso porque o Palmeiras possuía 50% dos direitos econômicos do jogador, que foi negociado com o Juarez, do México, no último ano.O processo pelos pagamentos atrasados perdura por anos e a entidade máxima do futebol exige a quitação da quantia por parte do Olimpia, em sentença já decretada. O secretário do clube, Wildo Almirón, diz ter a ação em estágio avançado.
– Hoje temos bastante avançada a demanda do Palmeiras pelo caso do Mendieta. Já há uma sentença e vamos receber a intimação do pagamento – afirmou.
William Mendieta foi contratado pelo Palmeiras em 2013, junto ao Libertad, do Paraguai, quando o time disputava a segunda divisão do Brasileirão. Depois de duas temporadas irregulares foi emprestado ao Olimpia em 2015. Dois anos depois, foi vendido ao clube paraguaio, no qual conquistou o tetracampeonato nacional.
Crédito: Divulgação

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