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futebol

Palmeiras realiza trabalho posicional e de finalizações na Academia de Futebol

Verdão segue se preparando para enfrentar o Flamengo no dia 12
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Publicado em 03 de Setembro de 2021 às 15:49

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 set 2021 às 15:49
Crédito: Cesar Greco
O Palmeiras deu sequência à sua preparação para os próximos confrontos da temporada na manhã desta sexta-feira (3), na Academia de Futebol. Abel Ferreira e sua comissão técnica comandaram treinos táticos, com trabalho posicional com foco nas movimentações, triangulações e finalizações em gol.
Durante o período matutino, a equipe técnica treinou também transições efetivas, trocas de posição e jogadas específicas, além dos arremates a gol de curta e longa distância.O lateral-esquerdo Jorge deu continuidade ao seu cronograma de recondicionamento e fez trabalhos físicos à parte no campo acompanhado de membros do Núcleo de Saúde e Performance. Ele deve estrear pelo Verdão diante do Flamengo.
As ausências seguem sendo os convocados para suas respectivas seleções durante as Eliminatórias da Copa do Mundo: Weverton, Gustavo Gómez e Piquerez.
O Palmeiras volta a treinar neste sábado (4), às 10h. Após a pausa de duas semanas, o Maior Campeão Nacional retoma suas atividades pelo Brasileirão contra o Flamengo, no domingo, dia 12, às 16h (horário de Brasília), no Allianz Parque. Já pela Libertadores, o atual campeão da competição enfrenta o Atlético-MG nas semifinais nos dias 21 e 28 de setembro.

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