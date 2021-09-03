Palmeiras realiza trabalho posicional e de finalizações na Academia de Futebol

Crédito: Cesar Greco

O Palmeiras deu sequência à sua preparação para os próximos confrontos da temporada na manhã desta sexta-feira (3), na Academia de Futebol. Abel Ferreira e sua comissão técnica comandaram treinos táticos, com trabalho posicional com foco nas movimentações, triangulações e finalizações em gol.

Durante o período matutino, a equipe técnica treinou também transições efetivas, trocas de posição e jogadas específicas, além dos arremates a gol de curta e longa distância.O lateral-esquerdo Jorge deu continuidade ao seu cronograma de recondicionamento e fez trabalhos físicos à parte no campo acompanhado de membros do Núcleo de Saúde e Performance. Ele deve estrear pelo Verdão diante do Flamengo.

As ausências seguem sendo os convocados para suas respectivas seleções durante as Eliminatórias da Copa do Mundo: Weverton, Gustavo Gómez e Piquerez.