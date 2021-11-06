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Palmeiras precisa superar retrospecto ruim contra Carille no clássico com o Santos

Verdão apenas um de nove jogos contra o treinador, mas não perder para o Santos há seis partidas...
LanceNet

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Publicado em 

06 nov 2021 às 15:00

Publicado em 06 de Novembro de 2021 às 15:00

Crédito: Marco Galvão/Fotoarena/Lancepress!
O Palmeiras não tem bom retrospecto quando enfrenta o técnico Fábio Carille. O confronto voltará acontecer no domingo (7), às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro, com o treinador no comando do Santos.
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Enquanto Carille esteve no Corinthians entre 2017 e 2019, o Verdão enfrentou o técnico nove vezes, somando sete derrotas, um empate e apenas uma vitória - um aproveitamento inferior a 15%.
Como agravante, a única vitória ainda teve um gosto amargo: 1 a 0 fora de casa no jogo de ida da final do Paulistão de 2018. Na volta, o Palmeiras foi derrotado pelo mesmo placar no Allianz Parque e foi derrotado nos pênaltis. O duelo marcou o episódio de acusação de interferência externa na arbitragem na anulação de pênalti em Dudu.
Veja a tabela completa do BrasileirãoSe contra Carille os resultados não são bons, contra o Santos o cenário é animador para o Alviverde, que não perde para o rival praiano desde 2019. Desde então, foram dois empates e quatro vitórias, incluindo o 1 a 0 na final da Libertadores de 2020.
O Palmeiras vem de quatro vitórias seguidas no Brasileirão e ocupa a vice-liderança na tabela, com 52 pontos. A distância para o líder Atlético-MG é de 10 pontos.
Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Veja os jogos de Fábio Carille contra o Palmeiras:
-> 22/2/2017 - Corinthians 1 x 0 Palmeiras-> 12/7/2017 - Palmeiras 0 x 2 Corinthians-> 5/11/2017 - Corinthians 3 x 2 Palmeiras -> 24/2/2018 - Corinthians 2 x 0 Palmeiras -> 31/3/2018 - Corinthians 0 x 1 Palmeiras -> 8/4/2018 - Palmeiras 0 (3) x (4) 1 Corinthians -> 13/5/2018 - Corinthians 1 x 0 Palmeiras -> 2/2/2019 - Palmeiras 0 x 1 Corinthians -> 4/8/2019 - Corinthians 1 x 1 Palmeiras

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