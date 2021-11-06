Palmeiras precisa superar retrospecto ruim contra Carille no clássico com o Santos

Crédito: Marco Galvão/Fotoarena/Lancepress!

O Palmeiras não tem bom retrospecto quando enfrenta o técnico Fábio Carille. O confronto voltará acontecer no domingo (7), às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro, com o treinador no comando do Santos.

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Enquanto Carille esteve no Corinthians entre 2017 e 2019, o Verdão enfrentou o técnico nove vezes, somando sete derrotas, um empate e apenas uma vitória - um aproveitamento inferior a 15%.

Como agravante, a única vitória ainda teve um gosto amargo: 1 a 0 fora de casa no jogo de ida da final do Paulistão de 2018. Na volta, o Palmeiras foi derrotado pelo mesmo placar no Allianz Parque e foi derrotado nos pênaltis. O duelo marcou o episódio de acusação de interferência externa na arbitragem na anulação de pênalti em Dudu.

Veja a tabela completa do BrasileirãoSe contra Carille os resultados não são bons, contra o Santos o cenário é animador para o Alviverde, que não perde para o rival praiano desde 2019. Desde então, foram dois empates e quatro vitórias, incluindo o 1 a 0 na final da Libertadores de 2020.

O Palmeiras vem de quatro vitórias seguidas no Brasileirão e ocupa a vice-liderança na tabela, com 52 pontos. A distância para o líder Atlético-MG é de 10 pontos.

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Veja os jogos de Fábio Carille contra o Palmeiras: