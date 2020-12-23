Palmeiras pode chegar ao 100° gol da temporada contra o América-MG

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

O Palmeiras pode chegar a 100 gols marcados na temporada já nesta quarta-feira (23), diante do América-MG, no Allianz Parque. O retrospecto após a saída de Vanderlei Luxemburgo, inclusive, aponta que o Verdão, que soma 97 bolas na rede em todas as competições, atingirá a marca na primeira partida das semifinais da Copa do Brasil.

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Isso porque, desde a demissão de Luxa, o Palmeiras foi ao Allianz Parque em nove oportunidades, sendo sete delas com Abel Ferreira e outras duas com Andrey Lopes. Além dos 100% de aproveitamento, ambos os treinadores combinam para 28 gols marcados, média superior a três por partida.

Sob o comando da antiga comissão técnica, o aproveitamento do Palmeiras estava longe de empolgar o torcedor. Em 18 duelos disputados, apesar de ter saído derrotado em apenas dois, o Alviverde empatou sete e venceu as mesmas nove vezes. No quesito gols marcados, o cenário também se mostrava diferente, uma vez que a equipe de Luxemburgo foi à rede 33 - 1,83 gol/jogo.

>> Veja a tabela completa do BrasileirãoRecuperado de uma lesão na coxa, Luiz Adriano está à disposição de Abel Ferreira. Diante disso, o treinador do Palmeiras volta a contar com seus três principais goleadores na atual temporada. São eles: Willian (17), Luiz Adriano (15) e Raphael Veiga (15).

Completando a lista dos cinco maiores artilheiros do Verdão em 2020, Rony, que foi poupado contra o Internacional, e Gabriel Veron devem ser titulares na primeira partida da semifinal. Ainda que ambos os atletas tenham oito gols marcados, apenas a Cria da Academia deixou sua marca na Copa do Brasil, contra o Red Bull Bragantino.

A provável escalação do Alviverde para o duelo desta quarta-feira é: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Matías Viña; Danilo, Gabriel Menino, Raphael Veiga e Gustavo Scarpa; Gabriel Veron e Rony.

A bola rola para Palmeiras e América-MG nesta quarta-feira (23), a partir das 21h30 (horário de Brasília), com transmissão do SporTV e Premiere FC.

Abaixo, confira a lista completa dos artilheiros do Palmeiras em 2020: