Palmeiras perdeu três mil Sócios Avanti nos últimos quatro meses

Considerado um grande sucesso em anos anteriores, o programa de sócio-torcedor do Palmeiras não vive um bom momento. Até o momento desta publicação, o site oficial do clube informa o número de 32.424 Sócios Avanti ativos, o que representa uma queda de quase três mil desde quando a informação passou a ser pública no final do mês de abril (35.412 no início da contagem no site).O Verdão registrou uma queda de mais de 50% da receita proveniente do programa em 2020, por conta do impacto econômico da pandemia de Covid-19 e pelo fato dos jogos serem realizados sem a presença de público. De R$ 46 milhões arrecadados em 2019, apenas R$ 22,5 milhões entraram nos cofres no ano seguinte. E a perspectiva para 2021 está muito abaixo do que foi previsto.Grande parte dos Sócios Avanti se beneficiava da prioridade e do desconto na compra de ingressos para os jogos do Palmeiras no Allianz Parque. Ainda com o estádio de portões fechados após mais de um ano, o clube tem procurado soluções para tentar alavancar o programa, mas não tem tido bons resultados.Uma medida foi a criação do ‘Plano Verde’, que não dá descontos em ingressos, mas conta com acessos a conteúdos exclusivos como a TV Palmeiras Plus, além de uma série de outros benefícios pelo preço de R$ 9,90 mensais. A meta para o ano era dobrar o número de sócios do final da última temporada e chegar a 70 mil em 2021.