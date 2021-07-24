Palmeiras nunca repetiu treinadores contra o Fluminense no Allianz Parque

O Palmeiras irá enfrentar, no próximo domingo (24), o Fluminense no Allianz Parque. Os times, desde 2014, já se enfrentaram oito vezes no estádio e todas terminaram com vitória do Verdão. No entanto, existe uma característica inusitada neste confronto, sendo esta a troca constante de treinadores do Alviverde.O dono da casa nunca encarou o Tricolor Carioca no Allianz duas vezes com o mesmo técnico. Nos anos em que o embate ocorreu, Alberto Valentim, Marcelo de Oliveira, Cuquinha, Cuca, Felipão, Mano Menezes e Abel Ferreira já estiveram à frente do Maior Campeão Nacional.
No sábado, o Verdão será comandado por João Martins, dado que o treinador principal está suspenso após receber o terceiro cartão amarelo na competição, contra o Atlético-GO.O Palmeiras volta a campo no próximo sábado (24), às 19 horas (de Brasília), contra o Fluminense.