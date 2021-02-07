  • Palmeiras no Mundial, Flamengo no Brasileirão... saiba onde assistir aos jogos do domingo
futebol

Palmeiras no Mundial, Flamengo no Brasileirão... saiba onde assistir aos jogos do domingo

Após vencer a Libertadores, Alviverde entra em campo para disputar a semifinal do Mundial de Clubes. Enquanto isso, os cariocas lutam pela liderança do Brasileiro. Confira!...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 fev 2021 às 03:00

Publicado em 07 de Fevereiro de 2021 às 03:00

Crédito: Cesar Greco
O domingo de futebol começa agitado logo pela manhã. Às 8h15, o Ajax enfrenta o Utrecht, pelo Campeonato Holandês. Depois, às 8h30 Benevento e Sampdoria abrem o dia de Campeonato Italiano. Na Inglaterra, pela Premier League, o Tottenham recebe o West Bromwich, às 9h.
Já na parte da tarde, o Palmeiras faz sua estreia no Mundial de Clubes. O time comandado por Abel Ferreira enfrenta os mexicanos do Tigres, às 15h, em Dubai, pela semifinal do torneio. A partida será transmitida por Globo e SporTV.
FLAMENGO PODE SER CAMPEÃO? ACESSE A TABELA DO BRASILEIRO E SIMULE
Pelo Campeonato Brasileiro, disputando a liderança da competição nas rodadas finais, o Flamengo joga contra o RB Bragantino, às 20h, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. SporTV e Premiere exibem o jogo.Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:
8h15 - Ajax x Utrecht Campeonato Holandês Onde assistir: Fox Sports
8h30 - Benevento x Sampdoria Serie A Tim Onde assistir: TNT Sports
9h - Tottenham x West Bromwich Premier League Onde assistir: DAZN
10h - Real Sociedad x CádizLa Liga Onde assistir: Fox Premium
11h - Wolverhampton x Leicester Premier League Onde assistir: Espn Brasil
11h - Milan x CrotoneSerie A Tim Onde assistir: TNT Sports
11h - Udinese x Verona Serie A Tim Onde assistir: TNT Sports
11h30 - Hoffenheim x Eintracht Frankfurt Bundesliga Onde assistir: Band, OneFootball App
12h - Ulsan x Al Duhail Mundial de Clubes Onde assistir: SporTV 2
12h15 - Athletic Bilbao x Valencia La Liga Onde assistir: Fox Sports
13h30 - Liverpool x Manchester City Premier League Onde assistir: Espn Brasil 14h - Parma x Bologna Serie A Tim Onde assistir: Band, TNT Sports
14h10 - Osasuna x EibarLa Liga Onde assistir: Fox Premium
15h - Palmeiras x Tigres Mundial de Clubes Onde assistir: Globo, SporTV
16h15 - Sheffield United x Chelsea Premier League Onde assistir: Espn Brasil
16h45 - Lazio x Cagliari Serie A Tim Onde assistir: Band Sports, TNT Sports
17h - Betis x Barcelona La Liga Onde assistir: Fox Sports
17h - Olympique de Marseille x PSG Ligue 1 Onde assistir: OneFootball App
20h30 - Red Bull Bragantino x Flamengo Campeonato Brasileiro Onde assistir: SporTV, Premiere

