Palmeiras negocia com meia Danilo Barbosa, atualmente na França

O Palmeiras procura se reforçar pontualmente para a temporada e negocia com o meia Danilo Barbosa, do Nice da França. Com 24 anos, o meia já trabalhou com o técnico Abel Ferreira, no Braga. A informação é do “GE”.>> 20 motivos para acreditar que o Palmeiras vai seguir faturando títulos nos próximos anos

O jogador foi capitão da Seleção Brasileira no Mundial Sub-20 disputado em 2015, quando o Brasil ficou com o vice-campeonato e tinha Gabriel Jesus como camisa 10 do time derrotado pela Sérvia por 2 a 1 na decisão.Conhecido de Abel, a negociação é por empréstimo até o fim do ano, com opção de compra ao final do vínculo. O técnico tirou alguns dias de folga para ficar com a família em Portugal, mas se manterá informado sobre as negociações envolvendo reforços.