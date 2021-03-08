Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Palmeiras negocia com meia Danilo Barbosa, atualmente na França

Meia tem 24 anos e já trabalhou com Abel Ferreira no Braga, de Portugal
...

Publicado em 08 de Março de 2021 às 17:35

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 mar 2021 às 17:35
Crédito: Divulgação/Nice
O Palmeiras procura se reforçar pontualmente para a temporada e negocia com o meia Danilo Barbosa, do Nice da França. Com 24 anos, o meia já trabalhou com o técnico Abel Ferreira, no Braga. A informação é do “GE”.>> 20 motivos para acreditar que o Palmeiras vai seguir faturando títulos nos próximos anos
Danilo está no clube francês desde 2018 e tem passagem por Benfica, Valencia e Standard Liège, da Bélgica. Ele foi revelado pelo Vasco, em 2014.
O jogador foi capitão da Seleção Brasileira no Mundial Sub-20 disputado em 2015, quando o Brasil ficou com o vice-campeonato e tinha Gabriel Jesus como camisa 10 do time derrotado pela Sérvia por 2 a 1 na decisão.Conhecido de Abel, a negociação é por empréstimo até o fim do ano, com opção de compra ao final do vínculo. O técnico tirou alguns dias de folga para ficar com a família em Portugal, mas se manterá informado sobre as negociações envolvendo reforços.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Sara Gimenes Torres morreu em acidente de carro na Rodovia Leste-Oeste, em Cariacica
Namorado de jovem morta em acidente em Cariacica pede perdão e promete se apresentar à polícia
Imagem de destaque
Montadora chinesa traz 7 novos veículos comerciais 100% elétricos, sendo que 2 já estão no ES
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 23/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados