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futebol

Palmeiras negocia com clube grego para ter Abel Ferreira como técnico

Atualmente no PAOK, jovem treinador agradou a cúpula alviverde, que já abriu conversas para ter o profissional de 41 anos como seu novo comandante
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Publicado em 28 de Outubro de 2020 às 14:34

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 out 2020 às 14:34
O Palmeiras negocia com o PAOK, da Grécia, para tentar a contratação do treinador Abel Ferreira. A informação foi primeiramente noticiada pelo site ‘Goal’ e confirmada pelo NOSSO PALESTRA/LANCE! com fontes ligadas ao técnico português.
Já em 2018, Ferreira levou o Braga a uma campanha histórica, alcançando o maior número de pontos (75), gols (101) e vitórias em uma temporada (33). O bom trabalho no comando do Braga fez com que o técnico se tornasse o terceiro treinador mais caro a ser negociado pelo futebol português, quando o PAOK pagou € 2,5 milhões (cerca de R$ 16,8, na cotação atual) para contratá-lo.
No comando dos gregos, o português recentemente eliminou o Benfica, de Jorge Jesus, da UEFA Champions League. Na Europa, Abel não é mais visto como aposta e já faz os grandes times do continente se atentarem ao seu trabalho.

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