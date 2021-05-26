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Palmeiras não tem propostas por Viña, que é reserva por opção técnica de Abel

Lateral da Seleção Uruguaia tem passaporte italiano e recebeu apenas sondagens de clubes europeus...

Publicado em 26 de Maio de 2021 às 07:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 mai 2021 às 07:30
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O Palmeiras não recebeu propostas oficiais pelo lateral-esquerdo Matías Viña, conforme apurou o LANCE!/NOSSO PALESTRA. O clube entende que o jogador de 23 anos tem potencial para atuar no alto nível do futebol europeu, mas recebeu apenas sondagens que não evoluíram até o momento.
Vai começar o Brasileirão 2021! Veja os palpites da redação do LANCE!
Figura carimbada nas convocações da Seleção Uruguaia, Viña também possui o passaporte italiano, o que é visto com bons olhos pelos clubes europeus, pois o atleta não ocuparia uma das vagas destinadas a estrangeiros.
Desde a expulsão na Recopa, na derrota para o Defensa y Justicia, pela qual o lateral foi suspenso por três jogos na Libertadores, Victor Luís ganhou a titularidade na ala esquerda do Palmeiras e teve bom desempenho. Viña atuou quando a equipe alternativa foi escalada para jogos antes da semifinal do Paulistão e não recuperou a posição na equipe principal unicamente por opção técnica da comissão de Abel Ferreira.
>> Veja a tabela completa do BrasileirãoNa última terça-feira (25), o Palmeiras se aproximou da contratação do lateral-esquerdo Francisco Ortega, do Vélez Sarsfield. O contrato do jogador com o clube argentino se encerra em 30 de junho e o Verdão já está em estágio avançado nas tratativas para assinar o acordo e poder contar com o reforço a partir de 1 de agosto, quando a janela internacional de transferências volta a abrir. A provável chegada é vista como opção para reforçar o setor da equipe, e não como uma reposição para uma possível saída de Viña.
Convocado para disputar as Eliminatórias para a Copa do Mundo com o Uruguai, Matías Viña deverá desfalcar o Palmeiras nos seguintes confrontos:
-> Flamengo x Palmeiras (Brasileirão) - 30/05-> CRB x Palmeiras (Copa do Brasil) - 3/6-> Palmeiras x Chapecoense (Brasileirão) - 6/6-> Palmeiras x CRB (volta da Copa do Brasil) - 9/6

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