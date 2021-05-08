Palmeiras luta por vaga, Santos pode ser rebaixado... Veja o que está em jogo na última rodada do Paulistão

Crédito: Os rivais Palmeiras e Santos brigam por objetivos distintos na reta final do Paulista (Divulgação / Twitter Santos

O próximo domingo (9) marca o fim da fase de grupos do Campeonato Paulista de 2021. Todos os confrontos da última rodada da primeira etapa do estadual acontecerão simultaneamente, mas os horários ainda não foram definidos pela Federação Paulista de Futebol (FPF). Após a exibição de onze rodadas, muita coisa pode acontecer. Enquanto alguns clubes ainda brigam pela classificação para as quartas de final, outras equipes lutam contra o rebaixamento. Entenda!

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O regulamento do Paulistão funciona da seguinte forma: 16 equipes são divididas em quatro grupos de quatro. Na primeira fase, cada equipe enfrenta, apenas uma vez, os integrantes dos outros grupos. Ao final de 12 rodadas, os dois melhores classificados de cada chave se enfrentam, nas quartas de final. Os dois com menos pontos na classificação geral caem para a Série A2. Até o momento, o Paulistão tem três confrontos das quartas de final já definidos. O São Paulo, que enfrenta o Mirassol fora de casa nesse domingo, já se garantiu no mata-mata com a melhor campanha da competição. O Tricolor Paulista é o líder do grupo B, com 26 pontos em 11 jogos. Por isso, enfrenta a Ferroviária na próxima fase, que com 18 pontos em 11 jogos, se consagrou na segunda colocação da chave e também está confirmada nas quartas de final.O vice-líder da classificação geral do Paulista é o Corinthians. Com 22 pontos em 11 partidas, o Timão lidera o grupo A e vai enfrentar a Inter de Limeira, segunda colocada da chave, nas quartas de final. Na última rodada, o Alvinegro Paulista recebe o Novorizontino e pode definir o futuro de seu maior rival.

Este fato curioso pode ocorrer porque o Palmeiras não depende somente de si para conquistar a classificação. O Alviverde é, atualmente, o terceiro colocado do grupo C do campeonato, com 18 pontos. O líder da chave, RB Bragantino, somou 22 pontos em 11 partidas e já está classificado. No entanto, o vice-líder Novorizontino está com 19, um ponto a mais que o Palmeiras. Para manter vivas as chances de avançar às quartas de final, o time comandado por Abel Ferreira precisa arrancar pelo menos um ponto da Ponte Preta, em Campinas.

Caso empate com a Macaca, o Palmeiras precisa torcer para o Corinthians derrotar o Novorizontino e ainda contar com critérios de desempate. Porém, se o Verdão vencer a Ponte, basta que o Tigre perca ou empate com o Corinthians para que a vaga fique com o Alviverde, que eliminou o Santos na 11ª rodada.

Na última quinta-feira (6), o Santos deu adeus à chance de se classificar para a fase final do Campeonato Paulista. Com a derrota por 3 a 2, sofrida no clássico contra o Palmeiras no Allianz Parque, o Peixe se manteve com 10 pontos, não podendo mais alcançar o segundo colocado do grupo, Guarani, que soma 14. Dessa forma, os dois classificados do grupo D já estão definidos. Com 17 pontos em 11 jogos, o líder da chave Mirassol enfrenta o vice-líder Guarani.