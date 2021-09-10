Palmeiras lidera lista de times brasileiros com mais jogos pela Libertadores

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Na tarde desta quinta-feira (9), a Conmebol publicou em seu Twitter a lista de times brasileiros com mais jogos pela Libertadores e os números do Palmeiras chamam a atenção.

Atualmente com 207 partidas, o Verdão irá se isolar na ponta desta relação de clubes assim que as semifinais começarem. Isso porque, o atual campeão da competição terá a marca de 209 jogos após os confrontos com o Atlético-MG pelas semifinais da edição de 2021. Ou até mesmo 210, caso dispute a final.