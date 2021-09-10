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futebol

Palmeiras lidera lista de times brasileiros com mais jogos pela Libertadores

Atual campeão da competição pode chegar a 210 jogos pelo torneio caso dispute a final
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Publicado em 10 de Setembro de 2021 às 11:30

LanceNet

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Publicado em 

10 set 2021 às 11:30
Crédito: (RICARDO MORAES / POOL / AFP
Na tarde desta quinta-feira (9), a Conmebol publicou em seu Twitter a lista de times brasileiros com mais jogos pela Libertadores e os números do Palmeiras chamam a atenção.
Atualmente com 207 partidas, o Verdão irá se isolar na ponta desta relação de clubes assim que as semifinais começarem. Isso porque, o atual campeão da competição terá a marca de 209 jogos após os confrontos com o Atlético-MG pelas semifinais da edição de 2021. Ou até mesmo 210, caso dispute a final.
Nos últimos dias, a Conmebol fez diversas postagens divulgando estatísticas dos clubes brasileiros na história da Libertadores e o Verdão lidera a maioria delas, como melhor ataque e clube com mais vitórias conquistadas. Veja abaixo: O jogo de ida da fase semifinal da Libertadores está marcado para o dia 21, às 21h30 (horário de Brasília), no Allianz Parque.

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