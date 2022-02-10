Palmeiras libera nova carga de ingressos para a final do Mundial

Depois de solicitar à Fifa uma carga maior de ingressos, o Palmeiras anunciou nesta quinta-feira que liberou mais entradas para seus torcedores assistirem à final do Mundial de Clubes in loco, que acontece neste sábado, às 13h30 (horário de Brasília), contra o Chelsea, no Estádio Mohammed Bin Zayed.TABELA> Veja tabela e simulador do Mundial de Clubes-2021 clicando aqui

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Segundo o clube, os ingressos para a decisão do torneio, estarão à venda a partir de quinta-feira (10), às 17h (horário de Brasília), por meio do site www.ingressospalmeiras.com.br, exclusivamente para os torcedores que adquiram ingressos para a semifinal contra o Al Ahly-EGI.

Caso haja disponibilidade, a comercialização também será realizada para os demais torcedores. Os valores das entradas são de R$ 166,00 (Categoria 3) e R$ 83,00 (Categoria 4), com pagamento apenas em cartão de crédito (3DS) ou PIX.

Importante: Excepcionalmente para as partidas do Mundial de Clubes, não haverá prioridade de venda utilizando o rating do Avanti e nem desconto nas entradas para sócios do programa, o que também impede a utilização de créditos acumulados.

Cada torcedor poderá adquirir até dois ingressos por CPF, sendo Avanti ou não. Assim como na venda original realizada pela FIFA, organizadora do evento, não será possível a escolha de assentos, e as entradas para a final serão enviadas por e-mail aos torcedores após a confirmação da compra.