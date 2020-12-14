Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Palmeiras levou a melhor no único mata-mata contra clubes do Paraguai no Allianz Parque
futebol

Palmeiras levou a melhor no único mata-mata contra clubes do Paraguai no Allianz Parque

Mesmo tendo um expulso aos três minutos e sendo derrotado por 1 a 0, time de Felipão se classificou diante do Cerro Porteño pela Libertadores de 2018
...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 dez 2020 às 16:00

Publicado em 14 de Dezembro de 2020 às 16:00

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O Verdão recebe o Libertad nesta terça-feira (15), no Allianz Parque, em busca de conquistar uma vaga na semifinal da Copa Libertadores 2020. Pela segunda vez na história, um time do Paraguai jogará um mata-mata contra o Palmeiras na nova casa alviverde, sendo que a última recordação foi de sucesso para o torcedor palestrino.
Pela Libertadores de 2018, o time então dirigido por Luiz Felipe Scolari recebeu o Cerro Porteño pelo jogo de volta das oitavas de final. Com uma boa vitória por 2 a 0 em Assunção, o jogo tinha tudo para ser tranquilo, mas Felipe Melo foi expulso logo aos 3 minutos de jogo e a vaga foi assegurada na base do sofrimento.O Palmeiras perdeu por 1 a 0 e ainda viu Deyverson também ser expulso na parte final do jogo, mas ficou com a vaga para as quartas pelo placar agregado.
Por ter feito o gol fora de casa, o alviverde pode até empatar por 0 a 0 que garante a sua vaga para encarar River Plate-ARG ou Nacional-URU na semi.
>> CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DA LIBERTADORES>> Flamengo de 2019 ou Palmeiras de 1993? Quem é o melhor? LANCE! compara posição por posição
O time de Abel Ferreira conta com o ótimo retrospecto como mandante para vencer a sua nona partida seguida no Allianz Parque. Desde que o português assumiu o Verdão, foram seis jogos e seis vitórias no novo Palestra Itália, com 17 gols marcados e nenhum sofrido.
A bola rola para Palmeiras x Libertad a partir das 21h30 (horário de Brasília) de amanhã, no Allianz Parque, com transmissão do SBT e Fox Sports.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Pílulas ou canetas emagrecedoras? Agora é à la carte
Imagem de destaque
Quantos carros mais cabem nas nossas ruas?
Imagem de destaque
Delegado Romualdo e mais 6 são indiciados por uso ilegal de dados sigilosos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados