Palmeiras levou a melhor no único mata-mata contra clubes do Paraguai no Allianz Parque

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

O Verdão recebe o Libertad nesta terça-feira (15), no Allianz Parque, em busca de conquistar uma vaga na semifinal da Copa Libertadores 2020. Pela segunda vez na história, um time do Paraguai jogará um mata-mata contra o Palmeiras na nova casa alviverde, sendo que a última recordação foi de sucesso para o torcedor palestrino.

Pela Libertadores de 2018, o time então dirigido por Luiz Felipe Scolari recebeu o Cerro Porteño pelo jogo de volta das oitavas de final. Com uma boa vitória por 2 a 0 em Assunção, o jogo tinha tudo para ser tranquilo, mas Felipe Melo foi expulso logo aos 3 minutos de jogo e a vaga foi assegurada na base do sofrimento.O Palmeiras perdeu por 1 a 0 e ainda viu Deyverson também ser expulso na parte final do jogo, mas ficou com a vaga para as quartas pelo placar agregado.

Por ter feito o gol fora de casa, o alviverde pode até empatar por 0 a 0 que garante a sua vaga para encarar River Plate-ARG ou Nacional-URU na semi.

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O time de Abel Ferreira conta com o ótimo retrospecto como mandante para vencer a sua nona partida seguida no Allianz Parque. Desde que o português assumiu o Verdão, foram seis jogos e seis vitórias no novo Palestra Itália, com 17 gols marcados e nenhum sofrido.