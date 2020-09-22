Palmeiras já decidiu nove pontos nos acréscimos neste Brasileirão

Os acréscimos dos jogos do Palmeiras no Campeonato Brasileiro de 2020 são, geralmente, carregados de emoção. Não foi diferente no duelo do último domingo (20), contra o Grêmio, dado que o gol de empate da equipe gaúcha veio aos 47 minutos do segundo tempo.
O critério é o mesmo nos casos negativos, em que o time estava vencendo Bahia e Grêmio (garantindo três pontos de cada adversário), contudo, sofreu gols que levaram à igualdade do placar nos acréscimos, perdendo dois pontos nos dois respectivos encontros.
O 'copo meio cheio' e o 'copo meio vazio' de o Palmeiras decidir jogos nos acréscimos
Tal estatística evidencia que a equipe de Vanderlei Luxemburgo joga sempre 'no limite', deixando os confrontos em aberto até o apito final. O 'copo meio cheio' é que o time geralmente sai à frente do placar e, quando está atrás, busca o resultado até o fim. Por outro lado, o 'copo meio vazio' é que o Verdão muitas vezes não consegue segurar a vantagem no marcador e perde pontos importantes por isso.