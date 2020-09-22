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Palmeiras já decidiu nove pontos nos acréscimos neste Brasileirão

Entre vitórias conquistadas ou empates cedidos, o Verdão já teve sua pontuação influenciada em diversas ocasiões após os 45' do segundo tempo no torneio nacional...

Publicado em 22 de Setembro de 2020 às 08:00

LanceNet

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Publicado em 

22 set 2020 às 08:00
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Os acréscimos dos jogos do Palmeiras no Campeonato Brasileiro de 2020 são, geralmente, carregados de emoção. Não foi diferente no duelo do último domingo (20), contra o Grêmio, dado que o gol de empate da equipe gaúcha veio aos 47 minutos do segundo tempo.
O critério é o mesmo nos casos negativos, em que o time estava vencendo Bahia e Grêmio (garantindo três pontos de cada adversário), contudo, sofreu gols que levaram à igualdade do placar nos acréscimos, perdendo dois pontos nos dois respectivos encontros.
O 'copo meio cheio' e o 'copo meio vazio' de o Palmeiras decidir jogos nos acréscimos
Tal estatística evidencia que a equipe de Vanderlei Luxemburgo joga sempre 'no limite', deixando os confrontos em aberto até o apito final. O 'copo meio cheio' é que o time geralmente sai à frente do placar e, quando está atrás, busca o resultado até o fim. Por outro lado, o 'copo meio vazio' é que o Verdão muitas vezes não consegue segurar a vantagem no marcador e perde pontos importantes por isso.

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