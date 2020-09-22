Palmeiras já decidiu nove pontos nos acréscimos neste Brasileirão

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Os acréscimos dos jogos do Palmeiras no Campeonato Brasileiro de 2020 são, geralmente, carregados de emoção. Não foi diferente no duelo do último domingo (20), contra o Grêmio, dado que o gol de empate da equipe gaúcha veio aos 47 minutos do segundo tempo.

O critério é o mesmo nos casos negativos, em que o time estava vencendo Bahia e Grêmio (garantindo três pontos de cada adversário), contudo, sofreu gols que levaram à igualdade do placar nos acréscimos, perdendo dois pontos nos dois respectivos encontros.

O 'copo meio cheio' e o 'copo meio vazio' de o Palmeiras decidir jogos nos acréscimos