Palmeiras inscreve 27 jogadores no Campeonato Paulista; veja a lista

O Palmeiras está próximo de fazer sua estreia na temporada 2022, que acontece neste domingo, diante do Novorizontino, fora de casa, às 16h, pela quinta rodada do Paulistão. Para isso, o clube enviou nesta sexta-feira a lista de inscritos para a competição estadual. Todos os 27 jogadores do atual elenco profissional foram incluídos, sendo 24 deles na Lista A e três na Lista B.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui

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GALERIA> Confira a pré-lista de inscritos do Palmeiras para o Mundial de Clubes

Como era esperado, a lista não tem surpresas. Os cinco reforços contratados nesta janela e os jogadores que ficaram no elenco estão inscritos para o Campeonato Paulista e, assim, aptos para entrarem em campo pelo torneio.

A Lista A do Paulistão permite a inscrição de 26 nomes, sendo três goleiros de forma obrigatória, até o dia 25 de fevereiro, ou seja, o Verdão tem até lá para incluir dois jogadores que possam reforçar o elenco profissional. Atuesta e Jailson, que estavam dependendo da publicação de seus nomes no BID da CBF, foram confirmados nesta sexta-feira e foram incluídos na listagem.Na Lista B (basicamente para atletas da base) não há limite de inscritos, desde que os jogadores tenham nascido até o ano de 2001 e sejam maiores de 16 anos, além disso, precisam ter mais de um ano de clube. Para entrar em campo, apenas sete jogadores desta lista podem estar em campo juntos. O Alviverde, por ora, inscreveu três: Renan, Gabriel Veron e Danilo.

A expectativa é de que após a disputa da Copinha outros jogadores da base sejam incluídos na Lista B, como Giovani, Gustavo Garcia e Jhonatan. Endrick, porém, não poderá entrar, uma vez que ainda não completou 16 anos, o que acontecerá apenas em julho, quando o Paulistão já estará encerrado.

Confira a lista do Palmeiras para estreia no Paulistão-2022.

Goleiros: Weverton, Marcelo Lomba e ViniciusLaterais: Mayke, Marcos Rocha, Piquerez e JorgeZagueiros: Luan, Gustavo Gómez, Murilo, Kuscevic e Renan (Lista B)Meio-campistas: Patrick de Paula, Zé Rafael, Gustavo Scarpa, Atuesta, Raphael Veiga, Gabriel Menino, Danilo (Lista B) e JailsonAtacantes: Dudu, Rony, Wesley, Deyverson, Breno Lopes, Gabriel Veron e Rafael Navarro