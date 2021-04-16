futebol

Palmeiras inicia maior sequência de jogos desde o retorno do futebol

Verdão pode jogar 18 partidas em 41 dias, além de encarar altitude e viagens internacionais
Publicado em 16 de Abril de 2021 às 08:30

LanceNet

Publicado em 

16 abr 2021 às 08:30
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Menos de 48 horas após perder a final da Recopa Sul-Americana para o Defensa y Justicia, em Brasília, o Palmeiras entra em campo novamente na noite desta sexta-feira (16), tentando virar rapidamente a página do último revés. Diante do São Paulo, o Verdão retorna a caminhada rumo ao bicampeonato Paulista, depois de praticamente um mês sem atuar no estadual. O jogo é válido pela quinta rodada da competição, e está marcado para as 22h, no Allianz Parque.O clássico Choque-Rei marca também o início da maior sequência de jogos do Palmeiras desde o retorno do futebol. Em caso de avanço nas fases finais do Paulistão, o clube entrará em campo 18 vezes nos próximos 41 dias, entre 16 e 27 de maio, data na qual está previsto o término da fase de grupos da Libertadores. Sem tempo para qualquer descanso, o início do Brasileirão está agendado para 30 de maio e em junho as equipes da competição continental ingressam na terceira fase da Copa do Brasil.
Além da média de um compromisso a cada 52 horas, o Palmeiras irá encarar três viagens internacionais durante o período citado. Com os deslocamentos de ida e volta para disputar jogos da Libertadores em Lima, no Peru; Buenos Aires, na Argentina; e Quito, no Equador, o clube vai sobrevoar mais de 18 mil quilômetros pelo céu da América do Sul.Confira a lista completa de confrontos:
16/4 – Palmeiras x São Paulo – 22h (casa) – Paulista18/4 – Botafogo-SP x Palmeiras – 20h (fora) – Paulista21/4 – Universitário-PER x Palmeiras – 21h (fora) – Libertadores23/4 – Guarani x Palmeiras – a definir (fora) – Paulista25/4 – Palmeiras x Mirassol – a definir (casa) – Paulista27/4 – Palmeiras x I.Del Valle – 21h30 (casa) – Libertadores29/4 – Palmeiras x Inter de Limeira – a definir (casa) – Paulista2/5 – Santo André x Palmeiras – a definir (fora) – Paulista4/5 – Defensa y Justicia-ARG x Palmeiras – 21h30 (fora) – Libertadores6/5 – Palmeiras x Santos – a definir (casa) – Paulista9/5 – Ponte Preta x Palmeiras – a definir (fora) – Paulista11/5 – I. Del Valle x Palmeiras – 21h30 (fora) – Libertadores13/5 – Possível quartas de final do Paulista16/5 – Possível semifinal do Paulista18/5 – Palmeiras x Defensa y Justicia-ARG – 19h15 (casa) – Libertadores20/5 – Possível primeiro jogo da final do Paulista23/5 – Possível segundo jogo da final do Paulista27/5 – Palmeiras x Universitário-PER – 19h (casa) – Libertadores

