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Palmeiras fecha o primeiro turno do Brasileirão com sua segunda melhor marca no atual formato

Vitória sobre o Ceará fora de casa foi válida pela 19ª rodada em partida atrasada
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LanceNet

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Publicado em 

22 out 2021 às 08:00

Publicado em 22 de Outubro de 2021 às 08:00

Crédito: Cesar Greco / Palmeiras
Com a vitória sobre o Ceará por 2 a 1 na última quarta-feira (20), fora de casa, o Palmeiras fechou o primeiro turno do Brasileirão de 2021 com 38 pontos – a segunda melhor marca da história do clube no atual formato (desde 2006, com 20 clubes na era dos pontos corridos).
Apesar de ter sido a 27ª partida do Alviverde na competição, o duelo foi válido pela 19ª rodada e, portanto, fechou oficialmente o primeiro turno para a equipe. O adiamento se deu por conta das convocações de jogadores do Verdão para suas respectivas seleções na penúltima Data Fifa.A única campanha que superou a de 2021 na primeira metade do campeonato foi a de 2019, quando o Maior Campeão Nacional somou 39 pontos no período sob o comando de Luiz Felipe Scolari. Curiosamente, nos títulos de 2016 e 2018, a equipe apresentou desempenho inferior, crescendo e arrancando no segundo turno.
Após ter um dos piores inícios de returno de sua história e de chegar a ocupar a lanterna da tabela no recorte, a equipe de Abel Ferreira se recuperou com as duas vitórias seguidas e assumiu a terceira colocação, ultrapassando o Fortaleza.
O Palmeiras volta para a capital paulista e enfrenta o Sport na próxima segunda-feira (25), a partir das 21h30 (horário de Brasília), no Allianz Parque, pela 28ª rodada do Brasileirão.placeholder

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