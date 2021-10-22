Palmeiras fecha o primeiro turno do Brasileirão com sua segunda melhor marca no atual formato

Crédito: Cesar Greco / Palmeiras

Com a vitória sobre o Ceará por 2 a 1 na última quarta-feira (20), fora de casa, o Palmeiras fechou o primeiro turno do Brasileirão de 2021 com 38 pontos – a segunda melhor marca da história do clube no atual formato (desde 2006, com 20 clubes na era dos pontos corridos).

Apesar de ter sido a 27ª partida do Alviverde na competição, o duelo foi válido pela 19ª rodada e, portanto, fechou oficialmente o primeiro turno para a equipe. O adiamento se deu por conta das convocações de jogadores do Verdão para suas respectivas seleções na penúltima Data Fifa.A única campanha que superou a de 2021 na primeira metade do campeonato foi a de 2019, quando o Maior Campeão Nacional somou 39 pontos no período sob o comando de Luiz Felipe Scolari. Curiosamente, nos títulos de 2016 e 2018, a equipe apresentou desempenho inferior, crescendo e arrancando no segundo turno.

Após ter um dos piores inícios de returno de sua história e de chegar a ocupar a lanterna da tabela no recorte, a equipe de Abel Ferreira se recuperou com as duas vitórias seguidas e assumiu a terceira colocação, ultrapassando o Fortaleza.