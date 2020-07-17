Palmeiras faz treino tático específico para cada posição antes do Dérbi

Crédito: Vanderlei Luxemburgo comandou o treinamento tático desta quinta-feira (Cesar Greco/Agência Palmeiras

O Palmeiras realizou nesta quinta-feira mais um trabalho visando o clássico de quarta-feira, contra o Corinthians, na retomada do Campeonato Paulista. Novamente sob o comando de Vanderlei Luxemburgo, liberado após ser contaminado pelo coronavírus, ocorreu um treinamento tático, com aprimoramento de fundamentos específicos para cada posição.

Estacas demarcavam por onde o jogador de cada posição deveria transitar. Primeiro, os laterais tabelavam com os meias e cruzavam para atacantes e zagueiros disputarem a bola, em atividade que fazia os atletas do setor ofensivo focarem em movimentação e finalização, enquanto defensores trabalhavam marcação e rebatidas. Em outro momento, os meias tocavam para os atacantes, que faziam trabalho de pivô e tocavam para laterais cruzarem.À tarde, Luxemburgo fez testes na escalação titular, ainda mantida sob sigilo - por medidas de segurança, para evitar contágio de coronavírus, a imprensa continua afastada da Academia de Futebol. O técnico montou dois times com 11 jogadores cada para treino tático, ensaiando movimentação e simulações de jogadas. Nos fim dos dois períodos, os jogadores trabalharam finalizações.

O único desfalque certo é Marcos Rocha, que cumpre suspensão por ter sido expulso no 0 a 0 diante da Inter de Limeira, último compromisso antes da pausa, em 14 de março. Mayke, seu reserva imediato, e o volante Gabriel Menino são as principais opções para a lateral direita.

O clube ainda tenta resolver pendências financeiras com o zagueiro Gustavo Gómez para registrá-lo a tempo de atuar. O paraguaio tem treinado, mesmo sem contrato validado ainda na Federação Paulista de Futebol, mas, se não houver acordo, Vitor Hugo deve formar o miolo da defesa com Felipe Melo.

No setor ofensivo, Dudu já está no Qatar para assinar com o Al Duhail, onde atuará por empréstimo de um ano. Lucas Lima, Zé Rafael, Raphael Veiga e Gustavo Scarpa são alternativas. Além disso, o clube ainda precisa da liberação da Fifa para Rony, punido por quatro meses por imbróglio com o Albirex Niigata, em sua saída do Japão, em 2017. Na vaga, Gabriel Veron é o favorito.