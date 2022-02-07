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Palmeiras faz reconhecimento do estádio da semifinal, e Abel Ferreira elogia gramado: 'Fantástico'

Verdão foi ao Al Nahyan Stadium, onde enfrentará o Al Ahly-EGI, nesta terça-feira e o palco da partida foi elogiado pelo técnico português, que prevê jogo rápido e intenso...

Publicado em 07 de Fevereiro de 2022 às 11:20

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 fev 2022 às 11:20
O Palmeiras está cada vez mais próximo de sua estreia na edição 2021 do Mundial de Clubes. Nesta segunda-feira pela manhã, no horário de Brasília, e tarde, no horário local, o elenco foi até o Al Nahyan Stadium, palco da semifinal contra o Al Ahly-EGI, nesta terça, às 13h30, para fazer o reconhecimento do estádio seguindo os protocolos da Fifa. Lá, Abel Ferreira elogiou o gramado.TABELA> Veja tabela e simulador do Mundial de Clubes-2021 clicando aqui
> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
GALERIA> Veja a lista de inscritos do Palmeiras para o Mundial de Clubes
Além de terem o primeiro contato com o campo em que farão seu primeiro jogo na competição, os jogadores realizaram o último treino da preparação. O Verdão vinha treinando no Zayed Sports City e buscou o contato mais próximo com o novo palco. No entanto, se depender do treinador alviverde, não haverá problema, já que o gramado propiciará intensidade e velocidade ao jogo.
- Esta é a diferença, da intensidade do jogo, da velocidade do jogo, uma delas é o gramado. É fantástico. O estádio também é muito bonito, não é muito grande, é aqui no meio do shopping... É muito bonito - disse Abel à TV do clube.
Depois do reconhecimento do gramado e do treino comandado pelo técnico português, o Palmeiras terá mais um compromisso oficial com a Fifa, que é a coletiva de imprensa pré-jogo, com o próprio Abel Ferreira, e com o capitão da equipe, Gustavo Gómez, que está marcada para começar às 11h45 (de Brasília).
O Verdão estreia no Mundial de Clubes nesta terça-feira, às 13h30 (horário de Brasília), na semifinal do torneio contra o Al Ahly-EGI, no Al Nahyan Stadium, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. O vencedor desse duelo enfrenta Chelsea, da Inglaterra, ou Al Hilal, da Árabia Saudita, na decisão da competição.
Crédito: AbelFerreiragostoudoqueviunogramadodasemifinaldoMundial(Foto:Reprodução/TVPalmeiras

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