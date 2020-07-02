Palmeiras faz novo acordo com elenco e mantém redução salarial em julho

O Palmeiras anunciou que será ampliado por mais um mês o acordo de redução salarial feito com o elenco principal masculino. Como já ocorreu em maio e junho, haverá diminuição de 25% dos vencimentos registrados em carteira e será adiado para 2021 o pagamento referente aos direitos de imagem deste mês. Novamente, estão incluídos no acordo o técnico Vanderlei Luxemburgo, o diretor Anderson Barros e o gerente Cícero Souza.
Novamente, a medida foi decidida em diálogo com os jogadores. Desde abril, o Palmeiras mantém um estudo para avaliar o impacto econômico da pandemia do coronavírus e atualiza o elenco sobre os números. Mais uma vez, foi mostrado que, com a manutenção da redução salarial, será possível que o clube continue evitando demissões em meio à crise financeira.