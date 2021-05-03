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Palmeiras faz foto oficial dos títulos da Copa do Brasil e Libertadores no Allianz Parque

Clube realizou registro definitivo em imagem histórica para celebrar as conquistas mais recentes da temporada 2020
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Publicado em 03 de Maio de 2021 às 18:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 mai 2021 às 18:30
Crédito: Reprodução/TV Palmeiras
Apesar de já ter iniciado a temporada 2021 e estar caminhando para o fim da primeira fase do Campeonato Paulista, o Palmeiras ainda celebra as conquistas da Copa Libertadores da América e da Copa do Brasil, que ocorreram nos dias 30 de janeiro e 07 de março, respectivamente. Por isso, o clube organizou, nesta segunda-feira (03), uma foto especial contando com todos os envolvidos nestas glórias.
>> Saída de Gilberto no BBB repercute no mundo do futebol; veja os memes Na temporada passada, o Palmeiras, mesmo conquistando o Campeonato Paulista, teve um início conturbado sob o comando de Vanderlei Luxemburgo. Após a saída do treinador e a chegada de Abel Ferreira, o time se encontrou e, com isso, foi capaz de sagrar-se campeão da América e do país.O Verdão entra em campo novamente na próxima terça-feira (04), às 21h30 (horário de Brasília), contra o Defensa y Justicia, para buscar pavimentar o caminho da defesa do título da Libertadores.

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