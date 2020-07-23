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futebol

Palmeiras fará B.O. para identificar se sócios quebraram portões do clube

Clube entregara as imagens das câmeras de segurança para a polícia do ato de vandalismo ocorrido na entrada da sede social na rua Palestra Itália após derrota para o Corinthians...
LanceNet

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Publicado em 

23 jul 2020 às 18:50

Publicado em 23 de Julho de 2020 às 18:50

Crédito: Agência Palmeiras
Os atos de vandalismo serão motivo de Boletim de Ocorrência que o Palmeiras registrará. O clube encaminhará à polícia imagens dos torcedores que danificaram os portões da entrada da sede social na rua Palestra Itália logo depois da derrota do time por 1 a 0 para o Corinthians, em Itaquera, na última quarta-feira. O objetivo é identificar se algum associado está envolvido.
- Vamos fazer um boletim de ocorrência e entregar as imagens das câmeras de segurança para a polícia. Em caso de identificação, se os envolvidos forem sócios Avanti, serão excluídos e se forem associados do clube serão encaminhados à sindicância para o devido processo administrativo interno. Além disso, o clube irá responsabilizá-los civil e criminalmente pelos danos ocorridos ao seu patrimônio - informou o Palmeiras, em posicionamento oficial da diretoria sobre o caso enviada a pedido do LANCE!Cerca de dez de torcedores acertaram seguidos chutes nos portões. Um deles chegou a abrir e vândalos entraram no clube. Foram registrados alguns equipamentos quebrados, como televisores, além dos danos aos portões. Entre as palavras de ordem, ouviram-se gritos e xingamentos direcionados a Maurício Galiotte, presidente do Verdão.
A partida contra o Corinthians ocorreu depois de o Palmeiras ficar sem entrar em campo desde 14 de março. A equipe comandada pelo técnico Vanderlei Luxemburgo perdeu por 1 a 0, com gol do zagueiro Gil, aos 14 minutos do primeiro tempo, em Itaquera. O Dérbi foi válido pela penúltima rodada da primeira fase do Campeonato Paulista.
O Palmeiras já entrou em campo classificado para as quartas de final do Campeonato Paulista, pois o Novorizontino perdeu da Ponte Preta e não poderá mais alcançá-lo no Grupo B. Porém, o time está em segundo lugar e, para ser líder, no domingo, às 16h, pela última rodada da primeira fase, recebe o Água Santa, no Allianz Parque, precisando vencer e torcendo para o Santo André tropeçar contra o Ituano, no Canindé

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