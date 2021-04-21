Palmeiras estreia na Libertadores em busca de marcas históricas na competição

Com a participação neste ano, o Verdão está presente em 21 edições do torneio, tornando-se o brasileiro com mais aparições na Liberta, ao lado de Grêmio e São Paulo. Além disso, o Maior Campeão Nacional chegará a 200 jogos no campeonato e poderá, se vencer duas vezes, ultrapassar o Grêmio, que foi eliminado antes da fase de grupos, como o mais vitorioso dentre os times do Brasil.Além disso, caso conquiste o título, o Alviverde será o primeiro bicampeão consecutivo desde o Boca Junioes, que levantou o trofeu em 2000, batendo a equipe paulistana, e 2001.