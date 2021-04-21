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futebol

Palmeiras estreia na Libertadores em busca de marcas históricas na competição

Atual campeão do torneio entra em campo nesta quarta-feira (21), às 21h (horário de Brasília), contra o Universitário, do Peru...

Publicado em 21 de Abril de 2021 às 07:30

LanceNet

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Publicado em 

21 abr 2021 às 07:30
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Em busca do tricampeonato , o Palmeiras estreia, nesta quarta-feira (21), na Copa Libertadores da América, contra o Universitário, do Peru. Nesta edição, o atual campeão atingirá marcas importantes para o futebol brasileiro, superando rivais em diferentes aspectos.
Com a participação neste ano, o Verdão está presente em 21 edições do torneio, tornando-se o brasileiro com mais aparições na Liberta, ao lado de Grêmio e São Paulo. Além disso, o Maior Campeão Nacional chegará a 200 jogos no campeonato e poderá, se vencer duas vezes, ultrapassar o Grêmio, que foi eliminado antes da fase de grupos, como o mais vitorioso dentre os times do Brasil.Além disso, caso conquiste o título, o Alviverde será o primeiro bicampeão consecutivo desde o Boca Junioes, que levantou o trofeu em 2000, batendo a equipe paulistana, e 2001.
A estreia do Palmeiras na Libertadores, contra o Universitário, do Peru, ocorre nesta quarta-feira (21), às 21h (horário de Brasília), no estádio Monumental de Lima, situado na capital peruana.

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