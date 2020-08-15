Palmeiras estreia em casa para findar jejum contra times da Série A

Crédito: Rodrigo Coca/Corinthians

O Palmeiras estreia em casa no Campeonato Brasileiro de 2020 neste sábado (15) às 21h30, contra o Goiás no Allianz Parque, tentando superar um rival da Série A pela primeira vez na temporada.

Campeão estadual há uma semana, o time de Vanderlei Luxemburgo venceu o Corinthians nos pênaltis, após empates na Arena e no Allianz. O jejum diante de clubes da elite conta ainda com derrotas para Red Bull Bragantino e Timão, além de empates nos clássicos contra São Paulo e Santos. Todos os compromissos disputados durante a fase de grupos do Paulistão.

A estreia no Brasileirão aconteceu contra o Fluminense, no Maracanã, e houve empate por 1 a 1. De acordo com a tabela, a primeira rodada seria contra o Vasco, porém o jogo foi adiado por conflito de datas com a final estadual.

O Palmeiras disputou 21 jogos na temporada, incluindo a Florida Cup, e triunfou em 11 oportunidades: oito pelo Paulista, duas na Libertadores e outra no torneio amistoso nos Estados Unidos.

O Allianz Parque pode ser o trunfo do Alviverde para superar o desfalcado Goiás nesta noite, uma vez que em 2020 o time está invicto no estádio. São seis vitórias e dois empates. Vale lembrar que o Esmeraldino não conta com 15 atletas em razão do coronavírus.