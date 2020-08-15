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Palmeiras estreia em casa para findar jejum contra times da Série A

Verdão volta ao Allianz Parque após a conquista do Paulista e tenta vencer um clube da Primeira Divisão pela primeira vez na temporada. Desafio será contra o Goiás...
LanceNet

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Publicado em 

15 ago 2020 às 08:00

Publicado em 15 de Agosto de 2020 às 08:00

Crédito: Rodrigo Coca/Corinthians
O Palmeiras estreia em casa no Campeonato Brasileiro de 2020 neste sábado (15) às 21h30, contra o Goiás no Allianz Parque, tentando superar um rival da Série A pela primeira vez na temporada.
Campeão estadual há uma semana, o time de Vanderlei Luxemburgo venceu o Corinthians nos pênaltis, após empates na Arena e no Allianz. O jejum diante de clubes da elite conta ainda com derrotas para Red Bull Bragantino e Timão, além de empates nos clássicos contra São Paulo e Santos. Todos os compromissos disputados durante a fase de grupos do Paulistão.
A estreia no Brasileirão aconteceu contra o Fluminense, no Maracanã, e houve empate por 1 a 1. De acordo com a tabela, a primeira rodada seria contra o Vasco, porém o jogo foi adiado por conflito de datas com a final estadual.
O Palmeiras disputou 21 jogos na temporada, incluindo a Florida Cup, e triunfou em 11 oportunidades: oito pelo Paulista, duas na Libertadores e outra no torneio amistoso nos Estados Unidos.
O Allianz Parque pode ser o trunfo do Alviverde para superar o desfalcado Goiás nesta noite, uma vez que em 2020 o time está invicto no estádio. São seis vitórias e dois empates. Vale lembrar que o Esmeraldino não conta com 15 atletas em razão do coronavírus.
Jejum contra clubes da Série A no ano:Palmeiras 0x0 São Paulo (Paulista)Red Bull 2x1 Palmeiras (Paulista)Santos 0x0 Palmeiras (Paulista)Corinthians 1x0 Palmeiras (Paulista)Corinthians 0x0 Palmeiras (Paulista)Palmeiras 1x1 Corinthians (Paulista)Fluminense 1x1 Palmeiras (Brasileiro)

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